Кого могут обмануть, а кому светит прогресс: гороскоп Таро на неделю

Карты Таро могут внезапно дать подсказку, которую вы не получите от величайших мудрецов. Поэтому дополнить свой гороскоп персональной картой всегда хорошая идея.

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Тарологи составили прогноз до конца недели. Узнайте, что карты говорят о вашем знаке зодиака. А также об общей для всех карте с большим прогнозом.

Общая карта: Королева кубков

Пора сделать перерыв и уделить время любви и заботе о себе. Отдохните как следует, отмежуйтесь от суеты. Расслабление – вот главный приоритет недели. Найдите время, чтобы восстановить, освежить и омолодить свое тело, разум и дух. Это очень важно.

Овен: Дурак

Ваш путь только начинается. Вы можете чувствовать себя наивно или переживать из-за недостатка опыта. Но вы готовы и хотите учиться. Примите, что перед вами новый путь, не беспокойтесь, что придется многое узнать – это произойдет само собой. Наслаждайтесь новым началом.

Телец: Тройка мечей

Вы знаете, кто причиняет вам боль. Зачем вы держите их рядом? Зачем проводите время с людьми, которые не заботятся о ваших интересах или активно отказывают или оскорбляют вас? Избавьтесь от всего и всех, что вас огорчает. Хотя бы на время. Если вы не защитите себя, то кто?

Близнецы: Семерка мечей

Вы насквозь видите все тайные договоренности и закулисные игры и даже сами неплохо умеете делать кое-что подобное. Но на этой неделе откажитесь от этого. Проявите доброту. Впереди сложный период, а закон кармы никто не отменял. Не подводите себя или других, и вы получите поддержку в нужный момент.

Рак: Правосудие

На этой неделе ждите озарения. Вы сами удивитесь, как вы раньше не замечали то, что сейчас стало столь очевидным. Правда в том, что вы долгое время недооценивали себя. Вы преподносите достижения других и игнорируете свои собственные. Увидьте свою силу, уникальный талант и чрезвычайную энергию. Вы знаете, что с этим делать.

Лев: Иерофант

Хотя по натуре вы прирожденный лидер и вам нравится принимать решения и иметь власть, прямо сейчас вам было бы полезно найти наставника или учителя. Вы хорошо видите вещи со своей перспективы, но для полноты картины вам необходим более опытный взгляд сбоку. Иерофант символизирует кого-то спокойного, опытного, мудрого и немного духовного. Именно такой человек принесет в вашу жизнь необходимые изменения.

Дева: Семерка пентаклей

Вы способны проявлять настойчивость, даже когда тяжело. Но на этот раз нужно от этого отступиться. То, с чем вы долгое время боролись, исчерпало себя. Пора отпустить то, что уже не вернуть, и направить свою энергию на что-то более перспективное. Хорошо подумайте, что это может быть. Примите реальность, постройте новый план.

Весы: Восьмерка кубков

Взгляните в глаза своему разочарованию. Оно поможет вам увидеть ваши настоящие желания и то, что мешает их достичь. Наберитесь сил признать, что не все в вашей жизни сработало. Сделайте все необходимые выводы, изучите жизненные уроки и используйте полученные знания, чтобы двигаться вперед к чему-нибудь лучшему. Тем более что за углом вас ждет большой шанс.

Скорпион: Пятерка пентаклей

Вы чувствуете боль и приносит ее что-то из прошлого. Вы цепляетесь за старую травму или оскорбление и переживаете ее снова и снова. Остановитесь, если хотите, чтобы рана хорошо зажила. Игра сыграна, ничего не изменишь, не нужно шевелить прошлое. Дайте себе время и пространство. Занимайтесь другими делами и двигайтесь вперед.

Стрелец: Колесница

Пора взять новый курс – физически или умственно. Это может быть переезд, путешествие или новый подход к старым делам. Не бойтесь отправляться в путь, куда бы он ни вел. Планируйте поездку на будущее. Какими бы ни были ваши стремления к путешествию, на этой неделе нужно добиться определенного прогресса. А прогресс и движение – это именно то, что вы любите больше всего.

Козерог: Маг

Вас переполняет творческая энергия – не тратьте ее зря. Все, что вы создадите на этой неделе, может оказаться очень ценным, в том числе принести вам целое состояние. Постарайтесь, чтобы сделанное исходило от сердца. Таро предвещают, что в этом будет магия. Поэтому цельтесь высоко и следуйте своей мечте.

Водолей: Пятерка кубков

Не позволяйте моменту грусти омрачить всю вашу неделю. Но и не игнорируйте свои эмоции. Найдите минутку оплакать утраченное, погрустить, принять глубинные и темные чувства. Впрочем, не зацикливайтесь на них. Совершив прощание с прошлым, двигайтесь дальше. В общем, эта неделя у вас создана для размышлений и отдыха.

Рыбы: Девятка пентаклей

Ваш взгляд устремлен далеко в будущее. И смотрится оно крайне привлекательно. Так что двигайтесь к нему. Сейчас хорошая возможность планировать заранее, ставить долгосрочные цели и разбивать путь их достижения на короткие отрезки. Хорошие вещи случаются с теми, кто над ними работает, так что действуйте. Ваша конечная цель будет того стоит.

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