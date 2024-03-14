Три знака осуществят свои мечты 14 марта: у кого будет удачный день

Четверг, 14 марта станет действительно особенным для представителей трех знаков зодиака. Их мечты сегодня будут легко сбываться благодаря редкому, но мощному соединению Луны с Ураном и Нептуном.

Астрологи утверждают, что любые их усилия сегодня будут приближать их к цели. За ними будет стоять сила Вселенной, которая даст им то, в чем они нуждаются и чего заслуживают. Читайте дальше, чтобы узнать, есть ли в списке счастливцев ваш знак.

Овен

Вы не из тех, кто ждет, пока что-то произойдет, не прилагая к этому достаточно усилий, и поэтому вы так преданы практически всему, что делаете. Независимо от того, связано это с работой или личной жизнью, вы все тот же трудолюбивый человек. А когда дело доходит до семьи, вы готовы на все. Другими словами, вы человек большого рвения, но это не слепая вера с вашей стороны. Вы ожидаете вознаграждения за свои усилия. У вас могут быть моменты альтруизма, но прежде всего вы заботитесь о себе.

Во время соединения Луны с Ураном и Нептуном 14 марта вы обнаружите, что вознаграждение уже здесь. То, что еще несколько дней назад казалось невозможным, теперь идет вам в руки. И не просто так. Это результат ваших усилий.

Дева

Вы, как никто не знаете, какое влияние на реальность имеет сила проявления. Поэтому, когда что-нибудь случается, вы улыбаетесь себе и сами становитесь для себя опорой. День 14 марта покажет вам, что такой внутренний стержень дает вам силу претворять в жизнь любые мечты и планы.

С помощью транзита Луны в сочетании с Ураном и Нептуном вы увидите, что это не только в вашем сознании. Вы не просто мечтательный человек, а сильная личность, способная превращать мечты в реальность. Этим вы сегодня и займетесь. У вас это вызовет ощущение приподнятости и эйфории. Вы готовы на все, ведь все идет точно по плану. Творческая визуализация работает на вас как по волшебству. Ею и займитесь. Хотя и не забывайте о реальных делах.

Водолей

Для вас мечты – это не отвлеченные мысли, а вполне конкретные планы. И в этот день вы готовы принять свою судьбу и приступить к очередной большой цели. Вы все еще в шоке от открывающихся перед вами перспектив, но уже чувствуете огромную благодарность ко Вселенной за то, что ваши желания могут воплотиться в реальность.

Скорее всего, ваша мечта – это мечта о любви. И для вас сейчас нет ничего невыполнимого. Вы показали своим близким, что ваше участие превращает слово "невозможно" в пустой звук. В этот день вы удивите нескольких друзей своей способностью делать невозможное возможным. Создайте магию, привнесите в свою жизнь любовь. Но положите в ее основу честность и взаимное внимание. Сейчас вы можете получить такие отношения.

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