Чего ждать от Луны в Тельце: гороскоп Таро до конца марта для всех знаков

Конец марта обещает быть насыщенным и динамичным. Небесные транзиты, в частности, Луна в рациональном Тельце, будут побуждать к принятию важных решений.

Астрологи используют карты Таро, чтобы конкретизировать прогноз и взглянуть на ситуацию с другой стороны. Карты могут дать важные советы и предостережения.

Овен

Карта Таро: Башня

Вселенная словно закрывает перед вами какую-то дверь, поэтому не стоит быть слишком упрямыми и постоянно пытаться ее открыть. Башня – карта перемен и прорыва, но придется изменить направление и обратить внимание на другие пути. Вы можете свободно бежать к цели, однако нужно снять розовые очки и внимательно оценить ситуацию.

Телец

Карта Таро: Влюбленные, перевернутая

Влюбленные – карта сомнений. Каждый может поддаться искушению, и после продолжительных отношений, вероятно, вам захочется новизны. Вы будете думать, что это просто безопасный флирт, но случайные взгляды могут привести к большему. Если вы чувствуете себя несчастливыми или недовольными, лучше сообщить об этом партнеру и поставить точку в отношениях, а не жить в обмане.

Близнецы

Карта Таро: Рыцарь пентаклей

Очень трудно сказать правду, если знаете, что это сообщение может нанести ущерб вашим отношениям. Честность – действительно лучший выбор. Партнер стоит того, чтобы знать правду. Проявите внимательность и деликатность, но не избегайте искренних разговоров.

Рак

Карта Таро: Туз мечей

Остроумие может помочь решить ряд жизненных проблем и преодолеть некоторые трудности. Столкнувшись с тяжелыми испытаниями, попытайтесь искать во всем позитив. У вас есть выбор: злиться во весь мир или отпустить ситуацию.

Лев

Карта Таро: Тройка жезлов

Тройка жезлов – это карта, побуждающая к большим мечтам, но они не всегда могут воплотиться в реальность. Вселенная подсказывает: помните, что для осуществления большой мечты нужен не один человек. Для достижения большой цели требуется помощь, поэтому не будьте слишком закрыты и эгоистичны.

Дева

Карта Таро: Девятка жезлов, перевернутая

Вы пройдете через все испытания. Первым шагом к принятию ситуации будет осознание того, что в вашей жизни наступила полоса взлетов и падений. Темные времена очень непростые, потому что они блокируют вашу способность видеть свет. Но знание того, что один-единственный поворот событияй может привести к лучшему будущему, придает силы. Это только вопрос времени, когда эти трудности останутся позади.

Весы

Карта Таро: Иерофант

Вам выпала карта веры и морали, соблюдения традиций и общественных норм. Некоторые вещи и ситуации меняются медленно. Возможно, вы боретесь с какими-то убеждениями, религиозными или политическими, пытаясь достичь всеобщего блага. Вы пытаетесь быть бунтарем, но иногда следует работать через систему, чтобы изменить ее.

Скорпион

Карта Таро: Дурак

Вам не нравится сидеть на одном месте, поэтому, когда вы видите шанс, вы торопитесь все бросить и пойти навстречу мечте. Однако эта карта Таро служит предупреждением. Нельзя столь отчаянно стремиться к изменениям, не прислушиваясь к разуму.

Стрелец

Карта Таро: Туз жезлов, перевернутая

У вас в кармане есть туз, но сейчас не самое лучшее время, чтобы им воспользоваться. Удача приходит, когда подготовка встречается с возможностями. Вы можете чувствовать себя подготовленными, но эта карта Таро указывает, что что-то не так. Просто не совершайте импульсивных поступков.

Козерог

Карта Таро: Четверка кубков

Вы стремитесь к ощущению безопасности и стабильности в своей жизни. Однако вы никогда не можете контролировать некоторые события. Сосредоточьтесь на личном счастье. Вы должны определить, что вызывает улыбку на вашем лице и радость в сердце. Определите свои потребности и ищите радость в простых ежедневных моментах.

Водолей

Карта Таро: Пятерка кубков

Вам разбили сердце в прошлом, и в конце марта ностальгические эмоции поглотят вас с невероятной силой. Возможно, вы постоянно думаете о бывшем, который очень вас обидел, но никогда не извинялся за содеянное. Настало важное время для исцеления и глубинной трансформации. Обратитесь за помощью, когда эмоции становятся невыносимыми.

Рыбы

Карта Таро: Луна

У вас очень сильная интуиция, к которой вы не всегда готовы прислушиваться. Иногда ваше шестое чувство может подсказывать вещи, которые другим в вашем окружении кажутся несколько странными. Но карта говорит, что вам дано заглянуть в будущее для получения важных подсказок. Не игнорируйте свои возможности.

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