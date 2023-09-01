Трем знакам зодиака будет невероятно везти в сентябре: узнайте, есть среди них вы

Приход первого сентября принес с собой начало нового сезона и новые надежды на что-то хорошее. С точки зрения астрологии, этот день является моментом сочетания Луны и Нептуна. Это значит, что все мы получаем шанс воплотить в жизнь то, что давно держали в голове.

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Но для представителей трех знаков зодиака начавшийся месяц будет более удачным, чем для остальных. Луна и Нептун дадут им видение не только путей вперед, но и опасностей и ловушек, что позволит их успешно обойти. И вот эти три знака.

Овен

Астрологическая обстановка не оставляет вам иного выбора, кроме как уверенно двигаться вперед. Вы просто не будете принимать "нет", как ответ. Особенно в любви. Ваша упорство позволит вам снести любые стены. Вас сейчас можно описать, как "воина любви". Любой, кто перейдет на вашу сторону, станет от этого только сильнее. Люди будут уважать вас за пример бесстрашия и настойчивости, который вы подаете им.

Лев

Сейчас вы преодолеваете длинный-длинный путь к своей цели, и сочетание Луны с Нептуном уверенно показывает, что вы его преодолеете. Если это касается любви, то в конце концов вы все же окажетесь в объятиях человека, которого любите больше всего, и вам будет комфортно вместе. Вы не страдаете из-за сомнений, и не склонны создавать себе лишние проблемы. Ваше мышление направлено на то, как сделать хорошее еще лучше. Вы преисполнены мыслей и фантазий, и ничто из этого не кажется вам невозможным. Так оно на самом деле и есть.

Дева

Вы творите в своей жизни магию, превращая любой проект в реальность. Все, что рождается в глубинах вашего ума сейчас, имеет шанс стать реальностью, причем в кратчайшие сроки. Вы знаете, что ничто не способно вас сломить. Вы находитесь в прекрасном приподнятом настроении и передаете его другим, за что люди начинают ценить вас еще больше. Вся Вселенная сейчас на вашей стороне. Воспользуйтесь этим – действуйте.

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