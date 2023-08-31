Ретроградный Юпитер принесет большие перемены: гороскоп на сентябрь

4 сентября Юпитер станет ретроградным в знаке Тельца. Это даст вам второй шанс решить все проблемы, исправить ошибки из прошлого или избавиться от вредных привычек.

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Юпитер – это планета щедрости, таланта, оптимизма и благородства, это благоприятное время для новых свершений. Астрологи составили гороскоп, который поможет во всем разобраться.

Овен

Сентябрь принесет изменения в ваши романтические отношения. Искренне поговорите о своих чувствах с партнером и прислушайтесь к его желаниям. Это также удачное время, чтобы увеличить свой финансовый доход. Упорно трудитесь на работе и ваши старания по достоинству оценит начальство.

Телец

Ваша планета Венера в сентябре заканчивает свою ретроградность, поэтому вы можете почувствовать ностальгию по событиям или отношениям из прошлого. Возможно, вы восстановите связь со старыми друзьями или знакомыми. Не забывайте уделять время себе, разберитесь в своих чувствах.

Близнецы

Меркурий – это ваша правящая планета, и она заканчивает свое ретроградное движение в этом месяце. Вы должны быть откровенными со своим партнером, не скрывайте свои чувства или проблемы. Возможно, Близнецы захотят разорвать отношения или найти свою любовь. Будьте осторожны и не принимайте импульсивные решения.

Рак

Раки могут повысить свой доход в сентябре. Ретроградный Юпитер позволит восстановить дружбу с дорогим вам человеком. Звезды создадут атмосферу, чтобы вы смогли вернуть нужных людей в свою жизнь.

Лев

Когда Венера находится в вашем знаке, вы чувствуете, как семья и друзья заботятся о вас. Но Львам также придется проявить внимание и нежность к близким людям, иначе вы можете их потерять. Ретроградный Юпитер окажет положительное влияние на вашу жизнь и поможет воплотить мечты в реальность.

Дева

Венера подталкивает вас сделать решительный шаг к перевоплощению. Возможно, вы давно хотели сменить прическу или сделать яркий макияж. Не бойтесь проявлять себя. Ретроградный Юпитер наполнит вас уверенностью и решительностью, и это поможет достичь поставленных целей.

Весы

Ваш сезон начинается в этом месяце. Наслаждайтесь жизнью и наполняйтесь положительными эмоциями. Ретроградный Юпитер даст вам второй шанс создать гармоничные романтические отношения, но только вы можете решать нужны ли они вам сейчас.

Скорпион

В сентябре вы попытаетесь отказаться от вредных привычек и это значительно улучшит ваш уровень жизни и здоровья. Ретроградный Юпитер может напомнить вам о бывшем партнере, но не дайте этому сбить вас с толку, прислушивайтесь к своим чувствам.

Стрелец

Сентябрь – это удачное время, чтобы экспериментировать со своей внешностью. Возможно, вы давно хотели сделать татуировку или проколоть пирсинг. Такие изменения сделают вас более уверенными и раскроют вашу харизму.

Козерог

В этом месяце вы будете наслаждаться романтическими и дружескими отношениями. Вам не о чем волноваться, отдохните и уделите время себе. Прислушивайтесь к своему сердцу и выбирайте тот путь, который кажется вам правильным.

Водолей

Ретроградный Юпитер даст вам второй шанс наладить дружеские или романтические отношения. Но насыщенный график может помешать это сделать. Вы находите время только для тех людей, которым доверяете, но стоит впустить кого-нибудь нового в свою жизнь.

Рыбы

Отстаивайте свое мнение и не бойтесь говорить о своих потребностях. Иногда вам трудно открыться людям и рассказать о чувствах, но сейчас пора сделать это, чтобы двигаться вперед. Если вы найдете силы и попросите помощи, то люди обязательно откликнутся на ваш запрос.

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