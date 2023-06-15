Трем знакам в ближайшее время светят проблемы. Гороскоп

Астрологи в целом обещают приятный и счастливый июнь в этом году. Залогом этого является Венерга, перешедшая в знак Льва и одаряющая благословениями всех. Впрочем, трем знакам повезет несколько меньше других.

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Гороскоп во вторую половину июня называет, кому следует проявить осторожность. Узнайте, попали ли вы в этот список.

Овен

Врожденное упрямство Овнов в ближайшее время будет играть с ними плохую шутку. Любое проявление этой черты может обернуться против представителей этого знака. Поэтому, чтобы избежать неприятностей, придется обуздать свою упрямую сторону и начать идти на компромиссы с окружающими. В случае отказа от уступок вы рискуете потерять связь с людьми из вашего окружения, в том числе очень близкими, и восстановить ее потом будет крайне тяжело.

Близнецы

Под угрозой ваша личная жизнь. Вы можете, сами об этом не зная, стать участником любовного треугольника. Это не значит, что вам нужно проявлять безосновательное недоверие к своему партнеру, но к интуиции своей все же прислушивайтесь. Вероятно, вам придется провести очень неприятный разговор. Постарайтесь при этом держать себя в руках и не поддаваться собственным эмоциям. Велика вероятность того, что ситуацию удастся уладить без существенных потерь.

Стрелец

Ваша надменность, которой вы гордитесь и как знаете, как воспользоваться в благих целях, на этот раз может принести вам неприятности. Из-за нее вы можете полностью потерять понимание, как вести себя с другими людьми. В частности, с коллегами по работе. Постарайтесь привести свою самооценку к адекватному уровню, ведь вы рискуете потерять работу. Вы можете вступить в конфронтацию с коллегами, которая окажется для вас провальной. В ближайшее время постарайтесь больше думать перед тем, как что-нибудь сказать или сделать.

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