Как летнее солнцестояние изменит жизнь каждого знака зодиака. Гороскоп

Летнее солнцестояние знаменует собой официальное начало лета, праздник света и солнечного тепла. В этом году летнее солнцестояние выпадает на 21 июня — в тот же день, когда начинается сезон Рака. В астрологии солнцестояние – это время отдыха и расслабления. Это возможность взглянуть на все, чего вы уже добились, и отпраздновать свой успех. И если вы чувствуете застой в жизни, это идеальное время, чтобы начать все заново, особенно с помощью космических подсказок.

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Астрологи составили прогноз на солнцестояние для всех знаков зодиака. Неважно, надеетесь ли вы кардинально изменить свою карьеру, начать новые отношения или переехать в новое жилье — вы можете использовать космическую энергию летнего солнцестояния. Узнайте, что звезды предлагают вашему знаку.

Овен

Солнцестояние приносит новую энергию в вашу жизнь, когда вы оглядываетесь на свой текущий путь. Не позволяйте страху неизвестности помешать совершить следующий ход. Венера во Льве даст вам необходимый импульс и уверенность в собственных силах, подтолкнет к риску. Новые начинания не за горами для вас, но не без драматического вступления. Вам придется избавиться от всего того, что мешает вам расти, тяготит вас.

Телец

Лето начинается для вас на высокой ноте. Все наконец-то становится на свои места. Ближайшие месяцы будут нести вам изобилие и массу благословений. Юпитер в Тельце позволит вам укрепить свои планы и получить вознаграждение за тяжелую работу. А летнее солнцестояние – ваш шанс расслабиться и насладиться плодами своего труда. Оно выведет вас из-под действия тяжелого сезона затмений, и вы ясно увидите, какого будущего хотите.

Близнецы

Вам хочется творчества и немного покапризничать. Венера во Льве добавит искру любопытства в вашу социальную жизнь и будет побуждать вас завязывать новые знакомства. Пора осознанно относиться к тому, на чем вы сосредоточиваете свое внимание и энергию. Этот месяц – важный шанс вернуться к себе и выяснить, в чем вы чувствуете себя наиболее гармонично. Если вы играли чужую роль в своей жизни, пора отказаться от этого, отбросить старые привычки и найти что-то получше.

Рак

Готовы ли вы оказаться в центре внимания? Летнее солнцестояние знаменует собой начало вашего сезона и в этом году в воздухе много положительной энергии. Вам станет легче излагать свои желания и просить то, что вам нужно. Вселенная защищает и оберегает вас, поэтому двигайтесь вперед. Не бойтесь трансцендентных изменений судьбы. Звезды сейчас склонны давать вам то, что вы просите. Поэтому формируйте свой список желаний.

Лев

У вас будет больше энергии, чем когда-либо, а летнее солнцестояние подтолкнет вас к реализации ваших страстей и желаний. Венера проведет месяц в вашем знаке, что сильнее раскроет вашу харизму. Пора подходить к жизни с полным оптимизмом. Чего бы вы ни желали, сейчас самое время воплотить это. Не бойтесь хвалить себя, превращайте прошлую боль в силу, подпитывающую ваши мечты.

Дева

Вы безостановочно работали над достижением цели или мечты в течение последних нескольких месяцев, и теперь, когда Юпитер вошел в знак Тельца, пора начать работу. Летнее солнцестояние дает достаточно времени, чтобы спланировать следующий шаг и проложить путь вперед. Да, в следующие несколько месяцев придется постараться, но вся ваша тяжелая работа окупится к моменту наступления вашего сезона в сентябре. Все трудности, которые выпадут вам сейчас, только укрепят ваш характер. Просто не сдавайтесь и адаптируйтесь вовремя.

Весы

Вы застряли в рутине. То ли из-за обязательств, то ли из-за нехватки времени, в последнее время в вашей жизни было не так много пространства для радости и удовольствия. К счастью, этим летом все изменится. Летнее солнцестояние вытолкнет вас и зоны комфорта и заставит общаться больше. Не бойтесь нового опыта и новых впечатлений. Принимайте все, что вам посылает судьба, с распростертыми объятиями. Будьте благодарны за все подарки судьбы.

Скорпион

Летнее солнцестояние принесет в вашу жизнь великие благословения. За последние 18 месяцев затмения превращали ее в хаос, но этот период позади. Вы сможете замедлиться и наконец-то заметить, как сильно вы изменились за этот год. Начните новую эру в своей жизни с определения целей и намерений. В вашей жизни освободилось столько места для всего нового.

Стрелец

Если вы ожидали возможности начать новую главу в жизни, это лето – идеальная возможность. Все начнет налаживаться. Венера во Льве принесет вам финансовые блага. Новая выгодная возможность появится для вас словно ниоткуда. Слушайте свою интуицию, и она вам подскажет, где искать эту возможность. Все, над чем вы работали в прошлом году, будет засчитано вам как успех. Вселенная готова наградить вас совершенно новой траекторией в жизни.

Козерог

Готовы ли вы изменить себя? Летнее солнцестояние дает шанс расширить свое представление о том, чего вы можете достичь. Отбросьте все ожидания, которые возлагали на вас другие люди, и подумайте, чего хотите именно вы. Венера во Льве привнесет в вашу жизнь прилив уверенности и ясности, а это откроет путь к новым возможностям. Это лето также хорошее время, чтобы сосредоточиться на укреплении ваших существующих отношений, в том числе с самим собой.

Водолей

Летнее солнцестояние заставит вас почувствовать себя совсем новым человеком. А Венера во Льве побуждает к проявлениям себя, которые покажут миру, на что вы действительно способны. Пора отпустить старые страхи и сформировать новые мечты. Успех будет на вашей стороне этим летом. Прошлая весна бросила вызов вашей способности адаптироваться к серьезным переменам. Все усилия, которые вы к этому приложили, скоро будут щедро вознаграждены.

Рыбы

Ваша интуиция находится на пике. Этим летом погрузитесь в свое духовное видение, которое поможет вам кардинально изменить мир вокруг вас. Пора совершить прыжок веры. Летнее солнцестояние — это ваш шанс отпустить ограничивающие убеждения и начать уверенно двигаться вперед. Делайте паузы, чтобы заглянуть внутрь себя, увидеть свои самые большие желания и помечтать о них. Так вы сможете более активно действовать для их осуществления.

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