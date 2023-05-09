Трем знакам предвещают лучшую неделю: ничто не помешает их успеху

Представителям трех знаков зодиака предвещают лучшую неделю. Даже если будет трудно сосредоточиться в водовороте неожиданных событий, никакие обстоятельства не смогут помешать их успеху.

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Прежде всего, Венера, планета любви, отношений и ценностей, ощутит влияние сентиментального транзита через Рака. Астрологи советуют восстанавливать связь со своими сокровенными чувствами и воспользоваться возможностью, чтобы вывести отношения на новый уровень. 8 мая Луна вошла в знак Козерога – этот транзит подтвердит фундаментальные структуры и долгосрочные цели. И уже 9 мая Солнце встретится с Ураном в знаке Тельца.

Телец

На этой неделе вы будете размышлять о своих целях и мечтах. Вам захочется немного одиночества, чтобы систематизировать мысли. Вы, как прежде, уверены в себе и хорошо осознаете личные ценности. На работе придется проявить авторитет. В карьерных делах давно назрели изменения, пора воплощать в жизнь перспективные проекты. Новые обязанности могут застать вас врасплох. Тригон Венеры с Сатурном 13 мая поощрит вас говорить открыто и подходить к вещам с прагматичной точки зрения.

Козерог

9 мая Солнце и Уран объединятся, привнося волнение и страсть в ваш дом любви и самовыражения. Атмосфера на этой неделе будет выглядеть как нельзя лучше. Вы почувствуете вдохновение для работы и творчества. Гармония и уют дома будут создавать романтический настрой. Эмоциональная поддержка, искренние разговоры и сострадание помогут лучше понять партнера.

Рыбы

Вы почувствуете смелость и уверенность, чтобы громко заявить о себе, о своих достижениях и своем творчестве. 9 мая Солнце присоединится к свободолюбивому Урану в вашем коммуникационном секторе. Будут неожиданны изменения планов, но появится множество возможностей реализовать таланты и способности. Вы все воспринимаете слишком всерьез и можете вдруг почувствовать себя уязвимыми. Не верьте словам недругов – у вас есть все необходимое для воплощения целей в реальность.

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