Трем знакам повезет в любви 16 января: гороскоп

16 января станет удачным днем для тех, кто хочет найти новые грани своих романтических отношений. В этот день вы по-другому посмотрите на своих возлюбленных и, возможно, получите предложение, от которого не сможете отказаться.

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Счастливчиками окажутся Тельцы, Рыбы и Весы. Однако им предстоит пойти на компромиссы.

Телец

Весь ваш год будет наполнен любовью и 16 января не станет исключением. В отношениях не ждите сюрпризов, все будет идти гладко.

Вам кажется, что вы все еще знакомитесь с человеком, с которым вы вместе. Тельцы могут разглядеть недостатки в своем партнере, однако для их отношений это будет только полезно. Вы сможете понять, как это – любить человека, даже если он не идеален.

Весы

Ваш партнер не разочарует и если вы настроились на спокойные отношения, то даже не надейтесь – он покажет вам, что с ним никогда не скучно. День будет благоприятным в сексуальном плане.

Вас ждет открытие в отношениях. Вы сможете увидеть результаты труда, который проделывали вместе с партнером, чтобы вывести любовь на новый уровень.

Рыбы

16 января принесет неожиданный сюрприз от человека, которого вы любите. Это может быть простое приглашение или же даже предложение руки и сердца.

Сначала вы будете сопротивляться, не желая менять свое поведение или уступать только потому, что "они так хотят". Но потом откроетесь для новых идей. Стоит только рискнуть – и вам откроется что-то новое, непривычное и очень захватывающее.

Ранее OBOZREVATEL писал, кого с 16 по 22 января ждет успех в работе, а кого – сказочная любовь.

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