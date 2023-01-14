Кому повезет в работе, а кого ждет сказочная любовь: гороскоп на неделю для всех знаков зодиака

Неделя с 15 по 21 января будет полна сюрпризов для всех знаков зодиака. И они будут преимущественно приятными.

Видео дня

По словам астрологов, середина января может стать звездным часом для некоторых трудоголиков. Также у части знаков есть надежда на успех в романтической сфере.

Овен

Не забывайте, как важно, чтобы другие поддерживали ваши мечты. Если вы ведете собственный бизнес, это также идеальное время для постановки целей на год и обсуждения проектов с возможными партнерами.

Телец

Новолуние в Водолее 21-го числа знаменует собой прекрасный новый старт для вашей карьеры и общественного имиджа. Независимо от того, имели ли вы дело с давним спором с начальником, постоянной неуверенностью в отношении следующих шагов в вашей отрасли или проблемами с уважением со стороны коллег, это новолуние позволяет начать с чистого листа.

Близнецы

В вас проснется жажда приключений. Это идеальное время для курсов, занятий йогой или посещения необычных мест. За последние несколько лет ваше мировоззрение оставалось ограниченным, планы поездок были сорваны, а возможности для учебы сведены к минимуму, но теперь пришло время мечтать о большем.

Рак

Новолуние предлагает новый старт для ваших общих ресурсов и сотрудничества. За последние несколько лет вы пошли на множество компромиссов , и вам может быть интересно, примете ли вы когда-нибудь решение в свою пользу. Это не момент полной автономии, но необходимо начать делать что-то для себя.

Лев

Для представителей этого знака наступит идеальное время для начала романтических отношений. Определите для самого себя, чего вы хотите в любви и смело идите навстречу своим желаниям.

Дева

Привнесите что-то новое в ежедневную рутину. Настало время поменять работу, заняться пилатесом или позаботиться о здоровье. Убедитесь, что за работой у вас хватает времени на отдых. Ведь это именно то, в чем вы сейчас нуждаетесь.

Весы

Судьба предоставит вам шанс начать новую жизнь в романтической сфере или творческих проектах. Не бойтесь и смело знакомьтесь с новыми людьми вживую. Социальные сети не помогут вам найти любовь.

Скорпион

Эта неделя станет для вас шансом отдохнуть и перезагрузиться. За последние несколько лет вы пережили так много трудных изменений в своей домашней и семейной жизни, и теперь пришло время установить намерения в отношении вашей личной жизни на ваших собственных условиях. Начните уделять время тому, чего хотите именно вы.

Стрелец

Скорректируйте свой график. Вам нужно отойти от четкого распорядка дня и дать себе наконец-то больше свободы. Это также подходящее время для восстановления отношений с друзьями, которых вам не хватает.

Козерог

Ваш счастливый сектор на этой неделе – финансовый. Не цепляйтесь за деньги, даже если откладываете на что-то важное. Оставьте себе лазейку для веселья и развлечений.

Водолей

Вас ждет новое начало в самовыражении. Измените прическу, обновите гардероб и подберите другой уход для кожи. Именно эта неделя будет благоприятной для подобных шагов. Также возьмитесь за свое здоровье, чтобы избежать более тяжелых последствий.

Рыбы

Побудьте наедине и задумайтесь о своих целях в жизни.Вам стоит отдохнуть и немного ограничить общение. Лучшим решением будет хороший фильм и медитация.

Как сообщал OBOZREVATEL, три знака зодиака ждет очень успешный год. Читайте детальный прогноз.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.