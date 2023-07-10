Трем знакам будет не сладко в июле: проблемы будут сыпаться с неба

Каждый из нас проходит через трудности в какой-то момент. И этот июль станет такой полосой препятствий для представителей трех знаков зодиака.

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Астрологи предупреждают, что одни столкнутся с поворотным моментом, который всегда сопровождается потрясениями, а другим придется смириться с не нравящимися изменениями. Узнайте, есть ли в списке тех, кому не повезет, ваш знак, и как пройти сложный период легче.

Телец

Пора перестать прятаться от того, что происходит в вашей личной жизни, и начать жить с уверенностью в себе и гордостью. Вы придаете большое значение ощущениям счастья и удовольствия, поэтому превратите свой дом в место, где вас переполняют эти ощущения – вам это понадобится. Смотрите на вещи здраво – не недооценивая и не переоценивая их. Находясь в состоянии стресса, вы склонны делать неправильный выбор, поэтому научитесь наблюдать за собой отстраненно и спокойно.

Этот месяц принесет хорошие изменения в вашем финансовом положении. Максимально используйте возможности обсудить свои мысли с другими и послушать, что другие говорят о них. Попробуйте свои силы в том, что казалось вам слишком сложным и вы увидите, в чем ошибались и почему эти задачи действительно вам по силам. Ближе к концу месяца период турбулентности закончится и ваша карьера начнет налаживаться. Вы получите эмоциональное и материальное вознаграждение, которого заслуживаете, если хорошо поработаете.

Приложите усилия, чтобы уладить все разногласия с близкими вам людьми. Используйте свою проницательность, чтобы сдерживать любое свое незрелое или поверхностное поведение.

Близнецы

Если вы хорошо потрудились над личными границами, сейчас ваши отношения с другими людьми начнут становиться более глубокими и значимыми. Вам важно чувствовать, что вас ценят за то, что вы делаете, особенно за вашу помощь другим. Если у вас есть ощущение, что о вас забыли, сейчас самое время напомнить о себе. Это особенно важно, если вы много работаете и не хотите, чтобы ваши усилия остались незамеченными. Просто сделайте первый, самый трудный шаг навстречу в общении – дальше все пойдет само собой.

Ближе к концу месяца отношения в семье для вас сильно улучшатся и партнер поможет вам пройти через сложный период. Поддерживайте целостность личных отношений и верьте, что вы можете найти действенные ответы на любые проблемы, которые могут возникнуть. И не перекладывайте ответственность за личную жизнь на близких людей.

Вы будете беспокоиться о том, что вам не удается завершить определенные дела. Также вы можете столкнуться с препятствиями в профессиональных и финансовых делах. Достижение ваших целей потребует от вас терпения и настойчивости. Ищите возможности привести все в порядок и пользуйтесь ими, это поможет вам прочно встать на ноги. Но не медлите – принимать решение нужно будет быстро. Однако, прежде чем соглашаться на какие-либо изменения, убедитесь, что вы все хорошо обдумали.

Козерог

Вы много времени уделяли помощи близким в последнее время, теперь пора отдохнуть и восстановить силы. Просите о помощи, если она вам нужна, думайте о том, кто вы и чего вы хотите. Очень важно, чтобы у вас была здоровая самооценка. Также нужно признать свои достижения и поблагодарить за них. Если вы найдете время на себя и ваши потребности, вы выйдете из этого этапа с ощущением обновленности.

Этот месяц приносит с собой множество обязательств в разных отраслях и областях. На первый взгляд, может показаться, что у вас достаточно времени, чтобы попробовать что-нибудь новое. Однако постарайтесь расставлять приоритеты. И еще избегайте споров с близкими – они могут выйти из-под контроля и поставить вас в опасное положение. Звезды предостерегают от разрыва отношений с этими людьми. В то же время поощряют больше времени проводить вместе в конструктивных обсуждениях и решении общих проблем.

В профессиональной сфере месяц будет очень непростой. Разбираться с рабочими проблемами и вопросами будет весьма сложно. Очень важно, чтобы вы заботились как о своем психическом, так и об эмоциональном здоровье, чтобы максимизировать свой потенциал. Используйте время, чтобы изучить как ваши интересы, так и ваши требования. И не думайте, что это проявление эгоизма. На самом деле, это забота о себе и поиск возможностей для собственного развития. Вы – уникальный и важный человек, поэтому важно, чтобы вы уделяли себе должное внимание. Признайте ценность, которую вы приносите миру, и ищите всевозможного вдохновения.

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