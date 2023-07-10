Два диких месяца: Марс перевернет жизнь нескольких знаков в июле-августе

Марс является планетой, управляющей нашим внутренним воином, и отвечает за то, как мы ведем себя в конфликтных ситуациях. Уже 10 июля он войдет в знак Девы, а 11 июля соединится с Северным Узлом в Тельце, так что совсем скоро все знаки зодиака ждут серьезные изменения. Продлится это ближайшие два месяца.

Видео дня

Астрологи утверждают, что Марс в Деве пробудит у всех нас первобытную сексуальность и влечение к новым знаниям. Но при этом повысит уровень агрессивности. В частности, возрастет уровень нетерпимости к чужим ошибкам и критичности. Вот как это отразится именно на вашем знаке.

Овен

Приготовьтесь чувствовать себя более продуктивно и вдохновенно приступать к работе. Настолько, что вы будете склонны превышать собственный литмит сил. Поэтому постарайтесь не доводить себя до истощения и своевременно восстанавливать энергию. Чрезмерная самоотверженность на работе может привести к драматическим событиям, поэтому останавливайте себя и заставляйте делать перерывы.

Телец

Вы почувствуете повышенное влечение к развлечениям и играм. Что ж, это прекрасная возможность погрузиться в творческие увлечения. Также это время подходит для легких и страстных романов. Но не переусердствуйте, чтобы не нырнуть в этот поток с головой и не попасть в ловушку долгосрочных обязательств. К примеру, Марс в Деве может привести к нежелательной беременности. Если именно такие изменения – ваша цель, тогда смело делайте шаг им навстречу.

Близнецы

Если вы заметите, что стали чаще спорить с членами семьи и испытываете разочарование из-за отношений с родными, не удивляйтесь. Это именно влияние Марса. Используйте его, чтобы напрямую обсудить семейные вопросы. Это также отличное время, чтобы упорядочить свое жизненное пространство и провести время с близкими и доверенными людьми.

Рак

Думайте, прежде чем говорить, потому что Марс в Деве побуждает вас рубить с плеча. Вы можете ощущать разочарование – это не повод выражать его вслух. А еще чрезмерная поспешность в высказываниях может выставить вас менее умным человеком, чем вы есть на самом деле. Впрочем, если вы все же наговорите лишнего, не казните себя за то, что попытались постоять за себя. Позвольте этому транзиту научить вас способности сообщать о своих потребностях, не причиняя ненужную боль.

Лев

Вы можете ощутить разочарование в себе из-за своего финансового состояния. Что ж, это хорошая возможность изменить свои привычки и испытать новые способы увеличения дохода. Также позвольте себе покупки, о которых вы давно мечтали – вам нужна самоподдержка и она может выражаться в такой умеренной расточительности. Чего точно следует избегать, так это сравнивания себя и своего состояния с другими людьми. Лучше проявляйте благодарность за то, что у вас уже есть.

Дева

Марс в вашем знаке вдохновляет вас на самоутверждение и восстановление своей личности. Вы сможете глубже раскрыть себя, победить свои страхи, отстоять свою подлинность и побороться за жизнь, которую вы хотите. Однако имейте в виду, что Марс, скорее всего, также усугубит ваш гнев, поэтому найдите способы сохранять хладнокровие, когда эмоции начнут выходить из-под контроля.

Весы

Вам может показаться, что ваша жизнь как автомобиль, который заезжает в гараж и глушит двигатель. Ваша выносливость может казаться ниже. Но это все потому, что вам нужно время, чтобы постичь масштаб побед, одержанных за последние два года, и извлечь уроки из поражений. Не сопротивляйтесь этому, дайте себе время усвоить новый материал и перегруппироваться.

Скорпион

Марс в Деве резко повысит вашу амбициозность. Извлеките из этого пользу – используйте свое влияние, чтобы изменить жизнь сообщества, к которому вы причастны, общества, а то и мира в целом. Вы можете участвовать в ожесточенных дискуссиях, в частности в соцсетях – это принесет вам новых друзей и поклонников. Воспользуйтесь силой этого расширенного круга общения.

Стрелец

Вам хочется быть перфекционистом сейчас? Будьте им! Вы можете ощущать очень высокую мотивацию в течение следующих двух месяцев, что делает это время идеальным для того, чтобы взять на себя роль лидера, принять новые обязанности и получить повышение. Но не позволяйте самомнению или бездушным амбициям затуманить ваш разум. Прислушайтесь к конструктивной критике, когда она оправдана и берите на себя ответственность.

Козерог

Марс в Деве втянет вас в дикое и удивительное приключение. У вас появится настроение расширять свои горизонты с помощью образовательных занятий и новых удивительных впечатлений. Смело тянитесь и к знаниям, и к адреналину. Транзит заставляет вас чувствовать себя пиратом, которому пора отправляться в открытое море.

Водолей

Вы готовы взять на себя долгосрочные обязательства, как духовного, так и финансового характера. Это будет полезным и выгодным для вас. Но в то же время вы должны быть готовы к жертвам и инвестициям, которых это требует. Различайте, что вы можете и что не можете контролировать, и убедитесь, что вы можете сопротивляться влиянию неопределенности трансформации.

Рыбы

В течение следующих двух месяцев ваши личные отношения пройдут через полосу препятствий. Независимо от того, кого Марс определит вашим противником – конкурента по работе или вашего партнера в жизни – этот транзит также покажет, как урегулировать этот конфликт. Ваша задача научиться отличать важное от второстепенного и вести переговоры, даже когда страсти внутри кипят.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, каким трем знакам больше всего повезет в ближайшие недели.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.