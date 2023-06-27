Тельцы начнут с нуля, а Раки воплотят мечты: подробный гороскоп на неделю

Начало недели ознаменуется хорошим настроением, поскольку Луна перейдет в знак спокойных и дипломатических Весов. Однако ретроградный Нептун создаст нестабильную и напряженную атмосферу.

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Астрологи советуют избегать чрезмерного драматизма. Взглянув на ситуацию с рациональной стороны, можно отыскать новые перспективы. Середина недели пройдет под знаком успешного сотрудничества. А в пятницу и в выходные вдохновляющее Солнце соединится с Меркурием в эмоциональном Раке, создавая идеальное время для семейного отдыха или поездок на природу.

Овен

Вероятно, придется изменить некоторые аспекты в карьере. Будут важны переговоры, которые принесут новые знакомства и интересный опыт. Работая над проектом, не пытайтесь сделать все самостоятельно: сотрудничество и ценные советы помогут быстрее добиться успеха. Дома вы будете чувствовать себя несколько истощенными. Вас словно поглотит ежедневная рутина. Найдите время, чтобы отдохнуть.

Телец

Не бойтесь начинать все с нуля. На этой неделе вы можете ощутить желание начать новый творческий проект. Новое хобби позволит реализовать цели, о которых вы до сих пор только мечтали. Внимательно прислушивайтесь к интуиции и не изменяйте своим ценностям.

Близнецы

Вас могут немного обременить финансовые дела. Не берите на себя слишком много ответственности. В конце недели перед вами откроются альтернативные возможности, которые вы хотели бы изучить в своей карьере. В течение следующих пяти месяцев ретроградного цикла Нептуна у вас будет шанс понять, что вам лучше всего подходит. Возможно, вы даже сумеете добиться успеха в неожиданной сфере.

Рак

Не удручайте себя. Прекратите зарывать свой талант в землю. Поделитесь мыслями и творчеством с миром. На этой неделе вы можете найти людей, которые поддержат ваши интересы. Ваши мечты в пределах досягаемости – настало время их воплощать.

Лев

На работе вас будут преследовать неудачи и разочарования. Старайтесь не выливать негативные эмоции на людей, которых вы любите. На этой неделе вам уделите время на размышления и планирования дальнейших целей. Используйте свою сообразительность, чтобы мыслить нестандартно и найти творческие решения.

Дева

Вам следует объединиться с друзьями для достижения общей профессиональной цели. В конце недели вы, вероятно, будете чувствовать себя слишком уставшими. Попытайтесь изменить обстановку. Прогулка по природе поможет вам расслабиться и отвлечься.

Весы

Вы не можете угодить всем. Не бойтесь выразить свое недовольство. В начале недели вам будет казаться, что вы застряли в какой-то нерешенной ситуации на работе. Почти все свободное время вам захочется посвящать волонтерству и добрым делам.

Скорпион

Неделя благоприятна для работы над важными проектами. Однако наиболее продуктивными вы будете, работая наедине. Сейчас вам нужно быть свободным для творческого риска.

Стрелец

Коллегам и близким понадобится поддержка. Вам удастся сохранять хладнокровие, преодолевая сложные ситуации на работе. Настала весьма удачная неделя для долгосрочных вкладов и инвестиций.

Козерог

Проведите время с друзьями. Вам необходимо отдохнуть от рабочих будней и ежедневной рутины. Ретроградный Нептун откроет вам глаза на некоторых людей – вероятно они рядом с вами только ради выгоды.

Водолей

На этой неделе вы сможете прекрасно провести время со своими близкими. Период ретроградного Нептуна доставит неприятные финансовые сюрпризы. В течение следующих месяцев вы можете определить проблему, которая ускользнула от вашего внимания. Вам придется иметь дело со значительными убытками.

Рыбы

Настало идеальное время для любви. Начиная с этой недели и следующие несколько месяцев вы будете чувствовать прилив романтики и вдохновения. Осознание своих ошибок позволит вам проложить новый путь. Начните планировать, и вы добьетесь желаемых результатов.

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