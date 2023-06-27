Кому Марс создаст препятствия: гороскоп Таро в неделю

Период с 27 июня по 2 июля принесет некоторым знакам тревоги и разочарования. Придется приложить немало усилий, чтобы двигаться по избранному пути. Ретроградный Сатурн в знаке Водолея и воинственный Марс во Льве создадут напряженную атмосферу на работе и личной жизни.

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Астрологи составили гороскоп Таро, который поможет найти важные подсказки по поводу дальнейших действий. Главное – не терять веру в себя и не изменять своим ценностям.

Овен

Карьера и финансы

Вам выпала карта Императора, обозначающая комфорт и безопасность, но иногда и жестокость. Основной совет заключается в том, что следует быстро адаптироваться к изменениям, быть открытыми к предложениям и готовыми к возможным рискам.

Здоровье

Дьявол указывает на некоторые зависимости, опасные для вашего здоровья. При необходимости обратитесь за помощью к профессионалу, иначе вредные привычки могут привести к плачевным последствиям.

Отношения

Тройка перевернутых мечей указывает на определенную потерю. Вы будете очень расстроены из-за некоторых событий. Иногда эта карта означает окончательное завершение отношений.

Телец

Карьера и финансы

Рыцарь мечей говорит, что следует сосредоточиться на достижении целей. Без правильного планирования дела обречены на неудачи. Финансовое состояние будет хорошим, но нужно контролировать свои расходы.

Здоровье

Двойка пентаклей – это карта здоровья, указывающая на то, что вам нужен баланс в вашей жизни. Найдите время для упражнений.

Отношения

Колесо Фортуны – это положительная карта, указывающая на то, что ваши отношения вскоре выйдут на новый уровень. Рядом с партнером вы будете чувствовать себя защищенными и уверенными в завтрашнем дне. Одинокие Тельцы, вероятно, найдут любовь.

Близнецы

Карьера и финансы

Перевернутая карта Силы указывает на сомнения в своих возможностях. На этой неделе вам просто нужно быть очень сосредоточенными и не терять чувство юмора. Будьте осмотрительны с расходами, поскольку доход может быть меньше, чем ожидалось.

Здоровье

Семерка жезлов указывает на определенную борьбу. Вам необходимо пройти обследование и сдать соответствующие анализы.

Отношения

Карта Влюбленные может указывать на возобновление страстных отношений. К вам будут относиться с уважением и пониманием. Если вы одиноки, будьте готовы к судьбоносной встрече – есть все шансы в скором времени найти вторую половинку.

Рак

Карьера и финансы

Четверка жезлов - это положительная карта, указывающая на то, что вы получите награды, а ваш упорный труд будет оценен по достоинству. Ваши коллеги поддержат и будут равняться на вас.

Здоровье

Перевернутый Рыцарь кубков указывает на то, что вы пренебрегаете здоровьем. Это следует немедленно исправить.

Отношения

Карта Маг означает, что нужно уделить внимание общению. Попытайтесь искренне поговорить с партнером и прислушаться к его точке зрения. Одиноким следует провести время с друзьями и семьей.

Лев

Карьера и финансы

Перевернутая карта Умеренности указывает на некоторый дисбаланс на работе. Если вы работаете слишком много, сделайте перерыв и задумайтесь об отдыхе.

Здоровье

Паж кубков – хорошая карта, указывающая на крепкое здоровье. Вас не побеспокоят ни сезонные простуды, ни хронические заболевания.

Отношения

Перевернутая Королева кубков указывает на то, что вы можете испортить ваши отношения и оттолкнуть партнера. Причина проста – вы редко прислушиваетесь к его потребностям. Следует воздерживаться от поспешных действий, о которых вы можете потом пожалеть.

Дева

Карьера и финансы

Восьмерка кубков указывает на недовольство работой. Совет состоит в том, чтобы переждать некоторое время, прежде чем искать изменения.

Здоровье

Девятка мечей – указывает на бессонницу и тревогу. Необходимо расслабиться и настроиться на позитив.

Отношения

Перевернутый Король мечей принесет ссоры и обиды. Придется приложить много усилий, чтобы возобновить отношения.

Весы

Карьера и финансы

Перевернутая Двойка кубков указывает на разногласия на работе. Вы можете столкнуться с некоторыми спорами. Будьте осторожны с деньгами, особенно с инвестициями.

Здоровье

Луна может означать депрессию и тревогу. Не пренебрегайте какими-либо симптомами, касающимися вашего самочувствия.

Отношения

Десятка жезлов советует разделить бремя со своим партнером, а не справляться наедине. Одинокие Весы должны сосредоточиться на работе.

Скорпион

Карьера и финансы

Карта Туз пентаклей – очень положительная, поскольку указывает на новые возможности касаемо работы и роста. В финансовом плане это будет удачная неделя. Будут выплаты, гонорары и неожиданные вознаграждения.

Здоровье

Рыцарь кубков указывает на крепкое здоровье и хорошее самочувствие.

Отношения

Девятка пентаклей в перевернутом состоянии означает, что вам стало слишком скучно в отношениях. Ежедневная однообразная рутина вытеснила всю страсть из личной жизни. Попытайтесь пригласить партнера на свидание или устроить небольшие путешествия. Одиноким Скорпионам не следует начинать необдуманные отношения.

Стрелец

Карьера и финансы

Тройка жезлов – неплохая карта. Вы получите перспективные возможности и хорошее вознаграждение. Не отказывайтесь от командировки заграницу, если вам ее предложат.

Здоровье

Рыцарь пентаклей – это хорошая карта для улучшения здоровья. Следует заняться физическими упражнениями, чтобы укрепить выносливость.

Отношения

Вам выпала карта Повешенный. В отношениях она обычно означает недовольство, раздражение, недоразумение. Придется пойти на жертвы и компромиссы, если вы хотите обрести взаимопонимание. Одиноким Стрельцам карты говорят, что сейчас не самое лучшее время для романтических свиданий.

Козерог

Карьера и финансы

Карта дьявола указывает на то, что вы заняты больше обычного. Вы почувствуете изможденность и усталость. Вам нужно найти баланс и избегать непомерных нагрузок.

Здоровье

Вам выпала карта Сила в перевернутом состоянии. Основной совет состоит в том, что следует сосредоточиться на здоровом питании и физических нагрузках.

Отношения

Восьмерка мечей означает непростую ситуацию. Вероятно, вы встали на распутье, не имея уверенности, стоит ли продолжать отношения. Чтобы спасти партнерство вам нужно будет приложить немало усилий.

Водолей

Карьера и финансы

Король пентаклей указывает на финансовую стабильность. Достижения на работе принесут щедрые доходы. Наступил период успеха и процветания.

Здоровье

Туз пентаклей – еще одна хорошая карта. Здоровье на этой неделе вас не подведет.

Отношения

Карта Дурак указывает на легкомыслие, веселость и детскую инфантильность. Вам захочется страсти и удовольствий, но вы постоянно будете уклоняться от обязательств.

Рыбы

Карьера и финансы

Туз жезлов в перевернутом состоянии говорит о том, что вы много работали и уже многого добились. На этой неделе придется столкнуться с промедлениями и препятствиями.

Здоровье

Карта Умеренности советует не медлить с визитами к врачу. Проблемы со здоровьем могут иметь долгосрочные последствия.

Отношения

Королева кубков указывает на гармонию между партнерами. Вы хорошо проведете время с семьей и друзьями. Но ваша излишняя эмоциональность может стать причиной недоразумений.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чего ждать всем знакам зодиака во время ретроградного Нептуна.

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