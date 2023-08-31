Тельцов ждет страсть, а Рак столкнется с осуждением: гороскоп на сентябрь
Сентябрь – это разгар сезона Девы, который поможет наладить жизнь, избавиться от ненужных вещей и пересмотреть свое окружение. Энергия этого земного знака вдохновит вас упорно работать и создавать новые проекты.
Несмотря на то, что Меркурий ретроградный, это не помешает знакам достичь поставленных целей, но будьте осторожны, чтобы не совершить ошибки. Астрологи составили гороскоп, который поможет справиться с этим.
Овен
Ретроградная Венера наконец-то заканчивается 3 сентября и это поможет вам наладить романтические отношения и вернуть гармонию в жизнь. Ваша планета Марс будет находиться в секторе партнерства в течение всего месяца, это наполнит вас дополнительной энергией и силами, чтобы улучшить отношения и избежать конфликтов.
Телец
В сентябре Юпитер все еще находится в знаке Тельца, это удачный период для приключений, страстных и романтических отношений. Наслаждайтесь яркими событиями и наполняйтесь энергией и силами для достижения новых целей. Откройтесь для новых возможностей и впустите в жизнь новых людей.
Близнецы
23 сентября наступит осеннее равноденствие и ваша жизнь наладится. Солнце присоединится к Марсу в воздушном знаке Весы и это активирует ваш пятый дом страсти. Лето – это яркий и веселый период, но осенью вы будете еще больше наслаждаться жизнью.
Рак
Ретроградный Меркурий будет в вашем третьем доме общения и дружбы до 15 сентября. Это может привести к неудобным ситуациям и осуждению со стороны друзей. Следует пересмотреть свое поведение и откровенно поговорить с близкими людьми, чтобы все выяснить.
Лев
Ваш сезон уже закончился, но впереди Львов ждет еще больше ярких событий, которые наполнят их положительными эмоциями. Ретроградная Венера была в вашем знаке в течение шести недель, но наконец-то закончится 3 сентября. Пожинайте плоды упорного труда и наслаждайтесь жизнью.
Дева
Ваша планета Меркурий будет ретроградна до 15 сентября. Это может вызвать некоторую путаницу в делах и замедлить ваш прогресс. Но будьте сильными и избегайте импульсивных решений, лучше уделите время себе и отдохните.
Весы
3 сентября ваша планета Венера завершит свое ретроградное движение в секторе дружбы, и это принесет вам чувство гармонии и счастья. Весы будут чувствовать себя гораздо увереннее в сентябре и это поможет им достичь поставленных целей.
Скорпион
Сезон Девы и ретроградный Меркурий активируют ваш сектор дружбы в течение первой половины месяца. Это наполнит вас силами и энергией. Но не забывайте о рабочих отношениях, потому что могут возникнуть некоторые трудности.
Стрелец
Ретроградный Меркурий покажет вам, что необходимо прилагать больше усилий на работе, чтобы добиться желаемого результата. Наберитесь терпения и идите к своей цели. Также Меркурий может создать некоторые препятствия в жизни, поэтому внимательно и ответственно относитесь к поставленным задачам.
Козерог
Солнце, Меркурий и Юпитер находятся в вашем пятом доме страсти, поэтому в сентябре вам следует пересмотреть ваши романтические отношения и творческие проекты. Это поможет вам вернуть баланс и гармонию в жизнь.
Водолей
Сезон Девы и ретроградный Меркурий в вашем восьмом доме могут напомнить о прошлых обидах и не оконченных делах. Пора во всем разобраться, чтобы дальше уверенно двигаться вперед. Не закрывайтесь в себе и не убегайте от проблем.
Рыбы
Ретроградный Меркурий находится в вашем доме отношений, вы захотите обсудить все проблемы с партнером. Старые споры могут негативно отразиться на вашем будущем. Будьте осторожны в своих выражениях, чтобы не обидеть любимого человека.
Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп, где рассказывал кого ждет успех, а какие знаки потерпят неудачи в сентябре.
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