Близнецам светят перемены, а Ракам – свобода: подробный гороскоп на сентябрь

Сентябрь этого года откроет осень Меркурием, который находится в ретрограде. Пугаться этого не стоит, планетарные транзиты сменяют друг друга, двигая жизнь вперед. Изменения они предсказывают и на первый месяц нового сезона.

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Астрологи рассказали, что ждет в ближайшие недели каждый из знаков зодиака. Читайте дальше, чтобы узнать свой прогноз.

Овен

Обстоятельства складываются для вас благоприятно. Поэтому, если хотите добиться успеха, смело берите на себя больше обязанностей. Вы идеально подходите для выполнения любой задачи, которая встает на вашем пути, и этот месяц предоставляет вам отличную возможность подняться на вершину. К вам будут обращаться за советом и поддержкой, и вы оправдаете возложенные на вас ожидания. Текущая ситуация идеально отвечает вашим навыкам и компетенциям, поэтому смело демонстрируйте свои возможности в полной мере. Используйте это время максимально эффективно, чтобы излучать уверенность в себе и преодолевать трудности с потрясающим успехом.

Телец

Хотя, возможно, это еще не ваш определяющий момент, однако звезды предвещают вам весьма неплохой месяц. У вас будет приподнятое настроение, хотя и придется внести определенные изменения в течение жизни. Занимайтесь делами, стимулирующими ваш интеллект и расширяющими кругозор. Воспользуйтесь возможностью отвергнуть свои прежние ограничения и преуспеть в тех аспектах, которые делают вас по-настоящему исключительной личностью.

Близнецы

Вам везет с самого начала года. А в последнее время вас еще и накрыло вихрем эмоций. Вы преуспевали в трансформации во всех аспектах вашей жизни. С началом этого месяца вы почувствуете эти изменения острее, чем когда-либо раньше. Ваше эмоциональное благополучие имеет первостепенное значение в это время. Поэтому сделайте заботу о себе приоритетной задачей.

Рак

Наконец-то вы чувствуете личное освобождение и рост уверенности в себе. А это, на секундочку, то, к чему вы стремились в течение всего года. Однако очень важно подходить к этой новообретенной свободе с осознанностью и вниманием к окружающим вас людям. В общении с ними могут возникать определенные трудности, причины которых лежат полностью вне вашего контроля. Сохраняйте терпение и способность адаптироваться, преодолевая эти препятствия. И старайтесь поддерживать гармоничные отношения, одновременно обеспечивая собственный рост.

Лев

Сентябрь будет очень важным для ваших отношений месяцем. И он принесет изменения к лучшему. Будь то налаживание деловых связей, укрепление дружбы или забота о близком вам человеке, сейчас лучшее время, чтобы расставить приоритеты в этих отношениях. Обратите внимание на то, что вы можете контролировать, и не зацикливайтесь на внешних факторах, находящихся вне вашего влияния. Одна из ваших сильнейших сторон – внимание к деталям. Используйте эту силу для сбора информации, которая даст вам преимущество в хитросплетениях ваших отношений.

Дева

Весь месяц вы будете практически с нуля строить крепкий фундамент будущего. Ваша репутация трудолюбивого человека опережает вас, независимо от того, проводите ли вы долгие часы в офисе или усердно занимаетесь бесконечными списками дел. Прежде чем делать дальнейшие шаги вперед, спросите себя, есть ли в вашей жизни область, которой вы пренебрегали, надеясь, что все наладится само собой. Честно ответив на этот вопрос, вы сможете выявить потенциальные проблемы и противостоять им, обеспечивая прочную основу будущего успеха.

Весы

Вы будете стремиться к вдохновению, обмену идеями и исследованию своего окружения. Окунитесь в тему, которая вас глубоко увлекает, и дайте волю своей любознательной натуре. Вам нужно лучше понимать свои эмоции. Чтобы привести в порядок многочисленные и хаотичные мысли, попробуйте вести дневник. Составляйте списки дел, гуляйте на природе, медитируйте. Выхватывайте все новые идеи, скрывавшиеся за этим шумом в голове.

Скорпион

Трансформация, которую может принести сентябрь, будет непростой. Однако она окажется прекрасной возможностью, чтобы расставить приоритеты в том, что действительно важно, и соответствующим образом перенастроить себя. Обращайте больше внимания на все то, что вызывает у вас чувство наслаждения и прилив сил. Примите его со всем сердцем. Пора сделать шаг назад, подумать и собрать силы, необходимые для следующих шагов вашего необычного путешествия.

Стрелец

Если вы обнаружите, что дела идут не так быстро, как хотелось, не волнуйтесь. Терпение – вот что важно для вас прямо сейчас. Сосредоточьтесь на том, чтобы обнаружить мелочи, которые вы могли упустить из виду. Двигаясь к своим целям, не забывайте ценить опыт, который при этом приобретаете. Ваша положительная энергия не только продвигает вас к успеху, но и излучается наружу, оказывая положительное воздействие на других людей.

Козерог

На вершине вашего списка приоритетов сейчас должны быть желания вашего сердца. Вы действительно заслуживаете того, чтобы воплотить их в реальность. Изменения и важные трансформации приближаются к вам, но могут стать неожиданностью. Постарайтесь проанализировать, чего вам не хватает для успеха. Воспользуйтесь этой возможностью для роста и самоанализа.

Водолей

В последнее время вам могло быть нелегко продвигаться вперед. В частности, потому, что перед вами открывалось слишком многих возможностей, из-за чего вы чувствовали себя растерянно. Это Вселенная предоставляет вам множество способов исследовать пределы возможного. Смело углубляйтесь в новые знания и исследование путей саморазвития.

Рыбы

Настало время для глубокого размышления, тщательного изучения и переоценки каждого аспекта вашей жизни и всех достижений, которые вы сделали за этот год. Это поможет вам лучше понять ваше истинное призвание. Уделите достаточно времени тому, чтобы обдумать свои цели и оценить, что сейчас работает хорошо, а что нет. Оставьте то, что укрепляет вашу уверенность и расширяет возможности.

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