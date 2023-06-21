Тельцам предстоит процветание, а Львам нужно принять важное решение: гороскоп до конца недели

Период до 25 июня, ознаменованный летним солнцестоянием и началом сезона Рака, принесет важные новости и судьбоносные решения. Снова дадут о себе знать старые раны, которые долго не тревожили, но еще не зарубцевались. Вероятны встречи с теми, кто когда-то причинил боль.

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По словам астрологов, Овнам не стоит пытаться плыть против течения – нужно просто взять паузу, чтобы переосмыслить направление движения и основную цель. Тельцы будут готовы добиться успеха и процветания, а Ракам придется принять важное решение, руководствуясь больше интуицией, чем логикой.

Овен

Доверьтесь высшим силам в своей интуиции. Вместо того, чтобы пытаться плыть против течения, нажмите на паузу. Проанализируйте, как и где вам нужно поправить курс. Нет никакой силы в мире, которая сможет помешать, когда вы двигаетесь на пути к цели. Полезными будут новые курсы и обучение.

Телец

Вы готовы раскрыть свой потенциал и реализовать самые смелые мечты. Вам надоела второстепенная роль, у вас достаточно сил, чтобы взять на себя лидерство. Энергия сезона Рака направлена на то, чтобы повысить вашу настойчивость на пути к процветанию.

Близнецы

Вы слишком расстроены каким-то событием, которое недавно произошло в вашей жизни. Вам нужно отдохнуть. Поставьте свои потребности на первое место и посвятите время улучшению здоровья. Вам захочется гармонии и уюта, так что много времени вы будете проводить с семьей или близкими друзьями.

Рак

Откажитесь от необходимости что-то кому-либо постоянно доказывать. Вам не нужны излишние споры. Просто доверяйте внутреннему голосу и действуйте согласно своим ценностям и убеждениям. Если, принимая решение, вы чувствуете спокойствие и гармонию – будьте уверены, что вы на верном пути.

Лев

Добиться процветания вам мешают внутренние самоограничивающие убеждения. Вы заслуживаете лучшего. Вы заслуживаете того, чтобы ваши самые смелые мечты стали реальностью. Осознание того, что нельзя откладывать жизнь на потом, поможет принять решение, соответствующее вашему наивысшему и наибольшему благу.

Дева

Вы не решите никакой проблемы путем умалчивания. Откройтесь партнеру или членам семьи, поделитесь своими переживаниями и тревогами.

Весы

Кто-то из прошлого снова возникнет в вашей жизни и дадут знать о себе старые незарубцованные раны. По словам астрологов, вы совершите метафорическое путешествие к своей целостности. Вам придется понять, что травматический опыт не может так сильно влиять на нынешнюю жизнь. Вы на пути к исцелению.

Скорпион

Вам очень надоели драмы, ставшие в последнее время неотъемлемой частью личной жизни. Астрологи советуют задуматься: действительно ли отношения настолько сильны и ценны, как вам кажется? Эмоциональные качели не могут служить основой чувств.

Стрелец

Вы познали разочарование. Вы хотите двигаться вперед, но чувствуете, что все силы мира сдерживают вас. Начните с понимания того, что все происходит для вас, что вас защищают, а не наказывают. Хороший способ справиться со своими обстоятельствами – побыть наедине и переосмыслить важные вопросы.

Козерог

На этой неделе вам нужно остановиться. Вы слишком утомительно и упорно работаете, найдите время для отдыха. Проведите досуг с семьей или друзьями. Устройте выезд на природу или просто прогуляйтесь по летнему городу наедине.

Водолей

Хватит умалчивать чувства. На этой неделе астрологи советуют быть честными и искренними. Проведите время с теми, кого любите. Устройте совместный поход по магазинам, выезд на пикник или посидите за чашкой чая, предаваясь приятному разговору. Одиноким Водолеям придется определиться с чувствами: возможно, осторожный флирт перейдет во что-то большее.

Рыбы

Неделя принесет легкость и радость. Хватит зацикливаться на чрезмерной планировке. Хватит осторожничать во всем: в словах, в мыслях, в покупках, в чувствах. Отпустите проблемы и просто наслаждайтесь жизнью. Одинокие Рыбы могут встретить кого-нибудь особенного.

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