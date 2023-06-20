Овна ждут проблемы в отношениях, а Близнецы потеряют деньги: гороскоп Таро на неделю

Период с 20 по 25 июня принесет изменения в жизнь некоторых знаков зодиака. Впервые за шесть лет Юпитер образует секстиль к Сатурну, что в сочетании с началом сезона Раков и летним солнцестоянием, создаст несколько напряженную ситуацию.

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Таро – это форма гадания, которая использовалась во всем мире с давних времен. По словам астрологов, Таро дает указания по выявлению препятствий в жизни и использованию имеющихся у нас ресурсов для преодоления этих препятствий. Поэтому предлагаем узнать, что принесет следующая неделя и на какие аспекты жизни следует обратить особое внимание.

Овен

Карьера и финансы

Перевернутая четверка пентаклей указывает на то, что вам нужно соблюдать осторожность на работе. Вам придется настойчиво, разумно и усердно работать, чтобы достичь своих целей. Предпринимателям необходимо быть бдительными в отношении краж и мошенничества.

Здоровье

Повешенный указывает на то, что вы почти не обращаете внимание на проблемы со здоровьем – а зря. Не игнорируйте симптомы и обратитесь к врачу.

Отношения

Перевернутая семерка жезлов говорит о наличии проблем в отношениях. Совместный отдых поможет укрепить чувства.

Телец

Карьера и финансы

Перевернутая императрица – это карта, указывающая на некоторую незащищенность и беспокойство. Тяжелый труд всегда вознаграждается, однако с получением прибыли придется подождать.

Здоровье

Перевернутая колесница говорит о незначительных проблемах со здоровьем, которыми не следует пренебрегать.

Отношения

Шестерка перевернутых мечей указывает на бурный период в личной жизни. Семейным Тельцам нужно проявить терпение и понимание. Одинокие могут почувствовать страх и неуверенность.

Близнецы

Карьера и финансы

Карта "Четверка мечей" предвещает напряженную, неудовлетворительную неделю. Вам будет тяжело справиться с рабочим давлением. Вы столкнетесь с препятствиями и задержками, и даже можете понести определенный ущерб.

Здоровье

Перевернутая семерка пентаклей настаивает на том, чтобы не игнорировать проблемы со здоровьем. Следует своевременно обращаться к врачам.

Отношения

Перевернутая восьмерка кубков свидетельствует об эмоциональных потрясениях. Все будет буквально валиться из рук. Будут ссоры и недоразумения и только искренние разговоры помогут немного уладить ситуацию.

Рак

Карьера и финансы

Карта Справедливость находится в перевернутом положении и указывает некоторые ошибки, связанные с работой. Признайте свои ошибки – от них никто не застрахован – и попробуйте двигаться дальше. Бизнесмены и предприниматели могут понести убытки из-за ранее принятых решений.

Здоровье

Перевернутая королева часто указывает на халатность и лень. Нужно регулярно соблюдать свой режим питания и заняться спортом.

Отношения

Перевернутый король пентаклей указывает на то, что вам нужно отбросить свое эго и обратить внимание на проблемы партнера.

Лев

Карьера и финансы

Десятка жезлов говорит о перегрузке. Вы будете упорно работать, но никто не оценит ваших стараний. Нужно научиться когда-либо говорить "нет", когда нагрузка становится непомерной.

Здоровье

Рыцарь мечей – это предостережение сбавить скорость. Сосредоточьтесь на своем здоровье с помощью достаточного сна, здорового питания, физических упражнений и отдыха.

Отношения

Пятерка жезлов указывает на определенную разницу во взглядах партнеров. Вероятны конфликты и недоразумения.

Дева

Карьера и финансы

Перевернутый король пентаклей указывает на то, что вы подвергаетесь критике от руководства и это повлияет на вашу производительность. Будьте уверены в своих силах и используйте свой потенциал по полной.

Здоровье

Семерка мечей говорит о том, что вам нужно сосредоточиться на самосовершенствовании и здоровом образе жизни.

Отношения

Перевернутое Колесо Фортуны указывает на то, что вам нужно положительно воспринимать изменения и адаптироваться к меняющимся обстоятельствам.

Весы

Карьера и финансы

Восьмерка кубков указывает на поиски чего-нибудь другого. Вероятная поездка или повышение на службе. Если вы хотите сменить работу, на этой неделе вы можете получить несколько возможностей.

Здоровье

Шестерка перевернутых мечей свидетельствует о вялости и истощении. Вы чувствуете переутомление и потерю сил.

Отношения

Тройка Жезлов – благоприятная карта для семейных отношений. Если вы давно думали о пополнении в семье, это хорошая неделя, чтобы получить заветные две полоски.

Скорпион

Карьера и финансы

Перевернутый Король Мечей указывает на то, что вы можете столкнуться с препятствиями со стороны руководства.

Здоровье

Вероятно, вы почувствуете ухудшение самочувствия – вам выпала перевернутая карта Верховной Жрицы. Просто нужно помнить о ежедневной дозе лекарств, режиме питания и физических упражнений.

Отношения

Десятка жезлов указывает на то, что вы будете перегружены другими обязанностями и, возможно, у вас не будет ни времени, ни желания общаться.

Стрелец

Карьера и финансы

Королева Жезлов указывает на подходящее время для расширения и роста. Все новые проекты быстро принесут прибыль.

Здоровье

Тройка пентаклей указывает на крепкое здоровье. Вы будете полны энергии и бодрости.

Отношения

Перевернутая десятка мечей указывает на проблемы и попытки восстановления отношений. Вероятно, на горизонте появится кто-нибудь из бывших.

Козерог

Карьера и финансы

Восьмерка мечей указывает на замкнутость и ограничение. Возможно, вы не сможете высказать свои идеи или применить их на практике.

Здоровье

Король пентаклей указывает на то, что на этой неделе вы будете наслаждаться хорошим здоровьем.

Отношения

Королева пентаклей говорит о комфорте в отношениях. На этой неделе одинокие найдут свою половинку.

Водолей

Карьера и финансы

Туз жезлов указывает на новую мотивацию и новые вызовы. Также возможна новая и прибыльная работа.

Здоровье

Паж пентаклей означает, что здоровье на этой неделе вас не подведет. Вы будете чувствовать себя энергичными и бодрыми.

Отношения

Шестерка жезлов — это карта победы. Очень благоприятное время для предложений и браков.

Рыбы

Карьера и финансы

Правосудие указывает на то, что вам нужно сосредоточиться на своих целях и не обращать внимания на недоброжелателей.

Здоровье

Карта дьявола указывает некоторые зависимости, которые вы не можете преодолеть.

Отношения

Паж Жезлов сулит удачную неделю для отношений. Удача подарит холостякам много возможностей.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп на летнее солнцестояние для всех знаков зодиака.

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