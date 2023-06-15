Тельцам грозит выгорание, а Раки начнут воплощать в жизнь мечты: гороскоп Таро

Сезон Близнецов подходит к концу, открывая дорогу мечтательным и осторожным Ракам. Настало время для активных действий, путешествий, обновлений и новых знакомств.

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Астрологи опубликовали гороскоп Таро для всех знаков зодиака. Овнам звезды советуют отдохнуть и запланировать поездку, а Девам стоит не бояться рисковать.

Овен

Карта Таро: Королева жезлов

Значение: на этой неделе вашей повестке дня – путешествия. Звезды советуют запланировать незабываемый уикенд в компании друзей или партнера. Обсудите возможные варианты, возьмите самые необходимые вещи и отправляйтесь в путь. Вам просто необходимо развеяться.

Телец

Карта Таро: Десятка жезлов

Значение: вам нужно отдохнуть. Выгорание и усталость витают рядом, и если вы не будете осторожны, вы просто почувствуете физическое и эмоциональное истощение. Уделите время творчеству и уходу за собой. Расставляйте приоритеты, оптимизируйте, делегируйте и отвлекайтесь от всего негативного.

Близнецы

Карта Таро: Рыцарь кубков

Значение: вы полностью в движении, любите жизнь, находитесь в центре событий и чувствуете наполненность. Вы так хорошо умеете объединять людей и создавать хорошее настроение, так что звезды советуют на этой неделе собрать давних друзей за приятным разговором.

Рак

Карта Таро: Девятка монет

Значение: Девятка монет открывает путь к воплощению самой заветной мечты. Позвольте себе сделать первые шаги для достижения целей. Это может занять годы, но ожидания и сам процесс тоже доставят удовольствие. Вы на верном пути.

Лев

Карта Таро: Дурак

Значение: вам нужно сделать скачок веры. "Дурак" – карта обнуления. Переверните страницу, чтобы написать новый раздел в истории своей жизни, действительно увлекательный и эмоциональный. "Дурак" является покровителем новых начинаний. Это может касаться работы, дома, места жительства, стремлений и отношений.

Дева

Карта Таро: Восьмерка мечей

Значение: "Восьмерка мечей" хочет, чтобы вы избавились от всех страхов. В глубине души вы знаете, что именно страхи мешают вам раскрыть свой потенциал и жить полной жизнью.

Весы

Карта Таро: Королева монет

Значение: ваша цель на этой неделе – забота о себе. Королева монет побуждает обратить внимание на самочувствие, записаться на спа-процедуры, проводить больше времени на открытом воздухе или заняться спортом. Выбирайте только самое лучшее. Пора побаловать себя.

Скорпион

Карта Таро: Семерка жезлов

Значение: Вы любите побеждать и проходить испытания, и на этой неделе придется принять важный вызов. Семерка жезлов является состязательной и страстной картой. Конкуренция пойдет вам на пользу.

Стрелец

Карта Таро: Королева кубков

Значение: проведите время с друзьями или семьей. Королева Кубков побуждает наполниться целебной, успокаивающей, вдохновляющей энергией самых близких людей. Они могут дать вам ценные советы.

Козерог

Карта Таро: Шестерка кубков

Значение: "Шестерка кубков" вызывает невероятную ностальгию и нежность, побуждая вас вновь открыть своего счастливого внутреннего ребенка и реализовать его мечты и творческие идеи.

Водолей

Карта Таро: Шестерка мечей

Значение: освободитесь от всего, что тянуло вас вниз или удерживало в последнее время. Для вас очень важны простор и независимость. Шестерка мечей – это ваш ментальный "меч", который помогает вам отсекать то, что больше не нужно. Чем больше пространства вы создадите, тем больше отличных возможностей будет открываться на вашем пути.

Рыбы

Карта Таро: Семка мечей

Значение: впереди важные изменения, поэтому придется быть более требовательными и настойчивыми. В общении с коллегами вероятны споры и недоразумения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, каким знакам зодиака молодой человек 18 июня принесет большие и важные изменения.

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