Молодой человек принесет поворотный момент: гороскоп для четырех знаков до конца июня.

Начало нового лунарного цикла – это всегда момент обновления, заложения основ и переоценки ценностей. Однако, в зависимости от астрологической ситуации, одним знакам удается такое обновление лучше, тогда как другим приходится прилагать определенные усилия.

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Уже в скором времени, а точнее 18 июня в 7:37 по киевскому времени молодая Луна родится в созвездии Близнецов. Это вызовет стремление к социальному взаимодействию, поток свежих идей и желание творчества и обучения. Но гороскоп указывает, что на четыре знака это астрологическое событие повлияет сильнее других. Узнайте, есть ли вы среди них и к чему готовиться.

Близнецы

Признайте, вы любите, когда вас замечают и слушают. Даже самые застенчивые представители знака любят оказаться в центре внимания. И это новолуние даст вам новый толчок для того, чтобы выйти на первый план. Приготовьтесь посмотреть на себя в зеркало и увидеть что-то новое. Сделайте что-то, что символизирует развитие вашей личности с течением времени, ваш личный новый опыт. Возможно, вы уже не тот человек, которым были раньше, но это хорошо; это значит, что вы пошли на определенный риск, приняли свою правду, встали на защиту того, во что вы верите, и открылись для жизни. И, в конце концов, благодаря этому вы стали более сильным и интересным человеком.

Дева

Это новолуние затронет ваше наиболее уязвимое место – сферу личного, домашнего, скрытого за дверью жилища. И если у вас нет уголка мира, который кажется безопасным, защищенным и, прежде всего, гостеприимным, то вам приходит время подумать о том, где вы хотите пустить корни. Это может быть что угодно – от генеральной уборки дома или семейной вечеринки до переезда в новое место или покупки собственного жилья. Слушайте свое сердце, и вы поймете, что делать. Вам нужна тихая гавань – комфортный уголок, где вы дома и куда вы можете вернуться после приключений, в которые вас регулярно тянет. Пора если не поработать над этим, то хотя бы запланировать такую работу.

Стрелец

Ваши отношения набирают обороты. Вы чувствуете мотивацию сделать ваши партнерские отношения гораздо более значимыми. Подумайте о том, какие люди в вашей жизни наиболее влиятельны. Неважно, друзья это или враги. Изучите вклад, который они вносят в вашу жизнь и какое влияние оказывают на вас, а вы на них. Вы можете узнать много интересного о себе и собственных глубинных чувствах. Особенно, когда речь идет о людях, с которыми вы хотите разделить следующую главу своей истории. Не бойтесь расширять свой кругозор, даже если правда окажется несколько горькой и придется бросить вызов своим привычным отношениям.

Рыбы

Люди обращают на вас внимание, как никогда раньше – вы в центре событий, так что делитесь тем, что с вами происходит и о чем вы думаете. Это принесет вам изменения и повысит вашу репутацию. И впоследствии может дать вам неплохие дивиденды в виде интересного предложения о работе или новом увлекательном проекте. Не тяните с этим. Ваша решительность не будет напрасной. Вам надлежит подняться на новую ступень – делайте этот шаг и не оглядывайтесь назад. Честно говоря, вы можете достичь вершины гораздо раньше, чем ожидалось. Приложите усилия, и ваша мечта сбудется.

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