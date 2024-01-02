Тельца ждет процветание и изобилие, а Льву придется попотеть: гороскоп Таро на год

2024 год обещает быть достаточно насыщенным и богатым яркими возможностями. Пора отпустить все прошлые проблемы и начать жизнь с чистой страницы. Нумерологи высчитали, что числом года является 8 – и оно символически связано с благополучием, финансовым процветанием, силой и трансформацией.

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Астрологи составили годовой гороскоп, используя карты Таро. Образы и символика, связанные со старшими и младшими арканами, могут дать важные подсказки на следующие 12 месяцев.

Овен

Карта Таро: Император

Вам выпала благоприятная карта. Вероятно, вы получите руководящий пост или сможете существенно увеличить состояние. Император указывает, что вы становитесь "поставщиком" и "смотрителем". Вы будете принимать ситуацию под контроль и давать важные советы. Эта новая роль потребует от вас большей требовательности и строгости, однако важно проявлять доброту, милосердие и справедливость.

Телец

Карта Таро: Девятка кубков

2024 год будет для вас годом процветания и достатка. Выпала карта, символизирующая счастье, наполненность, гармонию, эмоциональную стабильность. Ее еще называют "картой желаний", поэтому вполне вероятно, что в последующие месяцы свершится самое заветное.

Близнецы

Карта Таро: Королева кубков

Королева кубков – сильная карта. Она символизирует покровительство. Вам придется стать тем, на кого другие полагаются в самые трудные моменты. Если вы в последнее время избегали отношений и эмоциональных привязанностей, 2024 год все изменит. Ваше сердце наполнится радостью и любовью.

Рак

Карта Таро: Башня

Новый год будет очень непредсказуемым, но не обязательно в отрицательном смысле. Башня символизирует не только разрушения,но и внезапные изменения, полностью меняющие вашу реальность, заставляя вас восстанавливаться с обломков. Эти изменения могут проявляться в физическом или духовном смысле, поскольку откровения и прозрения создают огромные потрясения в вашей жизни.

Лев

Карта Таро: Рыцарь пентаклей

Если вы ожидали спокойного и ленивого года – астрологи вынуждены вас разочаровать. Этот год потребует много дисциплины и упорной работы, но он стоит вашего времени. Рыцарь пентаклей означает, что у вас есть цель и вы не остановитесь ни перед чем, чтобы достичь ее. В течение 2024 года вам следует создать здоровый и эффективный порядок дня и оставаться сосредоточенным на задании.

Дева

Карта Таро: Паж пентаклей

В этом году высока вероятность начать новое дело, которое будет очень успешным. Вы приближаетесь к новому увлекательному и прибыльному проекту. Возможно, вы мечтали о креативной идее или гениальном плане в течение многих месяцев (или даже лет), и 2024 год – это тот момент, когда вы наконец-то начнете процесс воплощения в жизнь.

Весы

Карта Таро: Мир

Настал год, когда вы наконец достигнете конца долгого и напряженного путешествия. Вы прошли через столько взлетов и падений, пытаясь добиться своей цели, и, возможно, были моменты, когда вам хотелось сдаться. Вам выпала карта удачи. Вы готовы завершить важное дело – и оно увенчается успехом. Мир означает, что вы находитесь в процессе достижения значимых целей.

Скорпион

Карта Таро: Королева мечей

Наступил год исполнения желаний, но о них нужно сначала громко заявить миру. Королева мечей – честная, интеллектуальная, независимая и прямая. Эта карта никогда не молчит, но и не приукрашает истину. В 2024 году вы научитесь говорить о своих границах четко и лаконично, что позволит вам создать здоровые отношения.

Стрелец

Карта Таро: Шестерка кубков

В этом году вы вернетесь к основам – к той части вашей души, которая остается невинной и неприкосновенной перед тьмой взрослой жизни. Шестерка кубков связана с вашим внутренним ребенком. Вероятно, вы поедете в места, где прошло ваше детство или снова встретитесь с людьми, которые когда-то повлияли на ваше мировоззрение.

Козерог

Карта Таро: Семерка жезлов

Вы долго и упорно трудились в прошлом году, а вознаграждения так и не получили. В следующие 12 месяцев все изменится. Однако карта указывает на то, что в этом году вы можете столкнуться с людьми, стремящимися перечеркнуть ваш успех.

Водолей

Карта Таро: Король жезлов

В этом году вы вступаете на роль лидера в своей творческой или профессиональной сфере. Вы медленно, но уверенно станете мастером своего дела. Король мечей указывает на успех, изобилие, интеллект, признание, развитие. И когда вы делитесь богатством своих знаний с теми, кто их ценит, вы фактически претворяете свою мечту в жизнь.

Рыбы

Карта Таро: Семерка мечей

В 2024 году вам следует соблюдать осторожность с теми, кому вы доверяете. Не стоит идти на сомнительные риски для быстрого обогащения. Семерка мечей предостерегает вас от попыток выбрать легкий путь вместо того, чтобы делать что-нибудь проверенным и верным способом. Карта также предостерегает вас от людей, которые, кажется, заботятся о ваших интересах, но на самом деле не желают вам добра.

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