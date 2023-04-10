Телец улучшит финансовое положение, а Овен – отношения: гороскоп на неделю

Период с 9 по 15 апреля ознаменуется важными вехами и изменениями в жизни знаков зодиака. В понедельник, 10 апреля, Венера войдет в знак Близнецов и останется там до 7 мая. Близнецы – знак общения и коммуникации, так что большую роль будут играть встречи и переговоры.

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Во вторник, 11 апреля, Солнце соединится с Юпитером в Овне, побуждая думать о расширении связей и новых сотрудничествах. По словам астрологов, на выходных будет ощутимо влияние Луны в Рыбах. Так что все дела следует отложить на новую рабочую неделю, а уикенд посвятить удовольствиям и отдыху.

Овен

Вы почувствуете сближение с другими. Благодаря умению общаться и находить общие интересы, вы встретите новых людей, которые впоследствии будут играть важную роль в вашей жизни. Совершенствуйте свой язык и навыки слушания. Астрологи говорят, что на этой неделе сбудется какое-то давнее важное желание.

Телец

Вы найдете новые возможности. Соединение Солнца с Юпитером во вторник поможет вам почувствовать свободу и исцелиться от прошлого. В выходные полезно будет связаться со своими друзьями для взаимной поддержки.

Близнецы

Для вас наступил период обновления романтики. Венера входит в ваш знак в понедельник, давая надежду на успешные романтические отношения. Соединение Солнца с Юпитером во вторник напомнит о важности друзей и общения для целостного благополучия. А в субботу и воскресенье у вас будет много амбициозных планов на следующую неделю, поэтому следует их последовательно и тщательно обдумать.

Рак

В понедельник Венера входит в Близнецы, вдохновляя вас освободиться от ограничивающих моделей поведения и токсичных людей. Во вторник наступит благоприятное время для профессионального развития. Внезапно появятся новые возможности. Эти выходные Луна в знаке Рыб будет побуждать вас к приключениям и веселому отдыху.

Лев

Соединение Солнца с Юпитером будет способствовать исследованию новых горизонтов. Это могут быть интересные путешествия, новые курсы или обучение. Неделя пройдет удачно – вы найдете гармонию между романтикой, дружбой и работой. На выходных одиноким Львам захочется новых знакомств и коротких романов ради мгновенного удовольствия.

Дева

В понедельник Венера, входя в знак Близнецов, напомнит о профессиональных обязанностях. Ваше трудолюбие станет толчком к невероятному успеху. Соединение Солнца с Юпитером во вторник изменит ваш подход к отношениям с партнером и поможет раскрыться. В выходные вам захочется романтики и ярких эмоций.

Весы

Вы внезапно поймете, что путь к вашему сердцу лежит через разум. Вам захочется интеллектуальных разговоров и знакомств с перспективными людьми. Соединение Солнца с Юпитером во вторник очень благоприятно для визуализации лучшего сценария будущего.

Скорпион

В понедельник Венера войдет в знак Близнецов и поможет вам изменить свой подход к личной жизни. Вы задумаетесь об умственных, эмоциональных и интеллектуальных компонентах. Соединение Солнца с Юпитером во вторник создаст условия для большего благополучия и исцеления.

Стрелец

Астрологи советуют подумать о саморазвитии. Вы могли бы открыть много новых перспектив, если бы они не сидели на месте в так называемой зоне комфорта. Соединение Солнца с Юпитером во вторник заставит вас поделиться важной правдой. В выходные вы почувствуете необходимость в поддержке и искренних разговорах.

Козерог

Вам захочется гармонии, покоя, поддержки и уверенности. Венера в Близнецах будет поощрять честные разговоры и признания. Вы начнете замечать потребности родных. Луна в знаке Рыб на эти выходные поможет вам улучшить свои навыки общения.

Водолей

Вы будете чувствовать себя более уверенными и независимыми, чем обычно. Во вторник сочетание Солнца и Юпитера привлечет к честности в общении. Следует обходить конфликты и острые углы. На выходных уделите внимание здоровью.

Рыбы

Это период предосторожности и повышенной эмоциональной безопасности. Соединение Солнца с Юпитером во вторник поможет вам соблюдать ценности внутреннего мира. На этих выходных Луна в Рыбах прекрасно укрепит ваши сильные стороны в творчестве.

Раньше OBOZREVATEL, что с точки зрения астрологии апрель будет непростым периодом. Ожидается гибридное солнечное затмение, а после него начнется ретроградное движение Меркурия.

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