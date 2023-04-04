Названы самые удачные дни апреля: лунный календарь

С точки зрения астрологии апрель будет непростым периодом. Начался и закончится он растущей Луной, 20 числа ожидается гибридное солнечное затмение, а после него начнется ретроградное движение Меркурия.

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Вот почему астрологи советуют планировать свои дела по лунному календарю. Это поможет сбалансировать энергию и обеспечить себе максимальную удачу. OBOZREVATEL рассказывает об удачных и неудачных днях и хороших периодах для разных дел.

Как распределятся фазы Луны в апреле 2023

Вот как по дням распределятся фазы Луны в апреле и другие важные астрологические события:

рост Луны – 1-5 апреля, 21-30 апреля;

полнолуние – 6 апреля в 06:34 по киевскому времени;

убывание Луны – 7-19 апреля;

новолуние – 20 апреля в 06:12 по киевскому времени;

солнечное затмение – 20 апреля в 06:17 по киевскому времени;

начало ретроградного Меркурия – 21 апреля.

Согласно этому распределению астрологи высчитали наиболее благоприятные дни апреля. Они приходятся на 10, 11, 26 и 27 число.

Также в месяце будет достаточно много сильных энергетически дней. Это 3, 4, 10, 11, 12, 17, 25 и 30 апреля

Удачные дни для разных дел в апреле 2023 года.

Кроме общих дат, в апреле можно выделить отдельные хорошие даты для различных дел и занятий. Астрологи выделяют следующие дни:

путешествия и командировки – 1-5, 10-11, 22, 24, 27-29 число;

стрижка, смена прически, поход в парикмахерскую – 1, 2, 3, 10, 11, 12, 22, 24, 28, 29 число;

важные переговоры и бизнес-встречи –1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 22, 24, 25, 27, 29, 30 число;

лечение зубов – 2, 3, 4, 5, 11, 12, 22, 29, 30 число;

помолвка, свадьба, заключение брака в любой форме – 2, 14, 25, 26, 30 число;

начало новых дел – 3, 4, 25, 26, 27, 30 число;

большие покупки и заказы – 1, 2, 4, 20, 22, 24, 27, 30 число;

заключение сделок и подписание документов – 4 и 10 число.

Неудачные дни апреля 2023 года

Общими неблагоприятными днями месяца станут 9, 16, 19, 21 и 23 число. На эти даты лучше не назначать ничего большого – путешествий, поездок, переговоров, подписания документов. Даже ссор в эти дни следует избегать, потому что у них будут особенно разрушительные последствия.

Астрологи советуют особенно осторожно вести себя в первой половине дня 20 апреля. По киевскому времени именно на нее приходится солнечное затмение, поэтому энергетика будет сложной и можно допустить большие ошибки или просчеты. Также возможны опоздания и неожиданный провал планов.

Плохие дни для переговоров и подписания любых документов будут 2, 5, 19, 21, 22 и 24 апреля.

Избегать финансовых операций, особенно займа денег лучше 1, 2, 5, 8, 20, 21, 22, 28 и 30 апреля.

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