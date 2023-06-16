Телец будет звездой, а Козерога ждет приятный урок: гороскоп для всех знаков на лето

Лето набирает обороты и хочется не терять ни дня. Помочь этому может гороскоп. Он подскажет, в каких областях могут ожидать благословения и вознаграждения, а где лучше проявить дополнительную осторожность.

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Астрологи составили прогноз на лето для всех знаков. Узнайте, что они предсказывают на ближайшие месяцы для вас.

Овен

Следующие месяцы вы посвятите переоценке основных ценностей. Карьерные цели, значение дружбы, убеждений и жизненных установок. Не избегайте этих размышлений, они принесут вам значительное обновление и воссоединение с вашим внутренним "я". Помните: то, что внутри вас всегда является отражением внешнего. Найдите то, что дает вам чувство счастья, безопасности и комфорта и наслаждайтесь этим.

Телец

Делитесь чувствами с другими. Не бойтесь идти на контакт и говорить о том, что есть внутри вас. Людям приятно и полезно знать, что их замечают, любят и ценят. Но имейте в виду – вы сейчас подвержены ревности, поэтому контролируйте свои эмоции. Вселенная сейчас очень благосклонна к вам, и вы заслуживаете всех подарков, которые она вам приготовила. Принимайте все с благодарностью.

Близнецы

Сомневаться во всем – ваше привычное состояние, но сейчас вы будете склонны копать глубже, чем всегда. И хотя впереди непростые экзистенциальные поиски, хорошая новость состоит в том, что вы всегда найдете ответы. Считайте, что это ваша генеральная уборка внутреннего мира. Когда работа будет проделана, вы лучше поймете смысл и цель своей жизни.

Рак

Нельзя приготовить омлет, не разбив яиц, и иногда для того, чтобы продвинуться вперед, нужно сделать несколько шагов назад. Не торопитесь и не побивайтесь над потерями, которые могут произойти в ближайшее время. Они принесут вам уроки, которые пригодятся, приведут к значительному прогрессу. На этом непростом пути полагайтесь на друзей и семью – они обязательно дадут вам необходимую поддержку.

Лев

Связи, нетворкинг и влиятельные друзья принесут вам больше всего пользы, ведь сейчас для вас наступает время карьерного роста. Да, придется пойти на некоторые компромиссы. Вам, возможно, придется переоценить некоторые давние отношения или пересмотреть свои убеждения, которые могут не вписываться в новые долгосрочные цели. Главное – сохраняйте непреклонную любовь к себе и помните, кем всегда хотели стать. Уже в скором времени эта мечта может осуществиться.

Дева

Вы тратите слишком много времени и сил на то, чтобы получить от других то, что можете дать себе самостоятельно. Постарайтесь перестроить отношения с собой, сделать их более глубокими, понять себя лучше. Ваш аналитический ум будет занят поиском ответов на разные серьезные "почему" о вашей жизни и мировоззрении. Не перегружайте его лишним. Когда ответы будут найдены, вы получите большую уверенность в себе и станете лучшей версией себя.

Весы

Возможно, вы любите то, что делаете, но взаимна ли эта любовь? Возможно, вы просто уговорили себя смириться с той жизнью, которая вас не совсем устраивает. Если вы не находите радости, утешения или удовольствия в своей повседневной жизни, пришло время решительных перемен. Что вам нужно, чтобы почувствовать счастье? Какая-то вещь? Ремонт дома? Определенный человек рядом? Приложите все усилия, чтобы получить желаемое – это принесет значительное улучшение в долгосрочной перспективе.

Скорпион

Как бы вам ни было трудно, но примите надвигающиеся на вас изменения и впустите новых людей в свою жизнь. Вы сбились с собственного пути и это обновление, даже если оно смущает, вернет вас в нужное русло. Скорпион сбрасывает свой экзоскелет, когда перерастает предыдущую версию самого себя, то есть такие потрясения – ваша истинная природа. Когда все уляжется, вы почувствуете подлинное счастье и умиротворение.

Стрелец

Ваш баланс рабочего и личного сейчас нарушился. Обязанностей на вас наваливается все больше и найти время на себя становится все сложнее. Вы чувствуете себя удрученно и устало. Хорошая новость в том, что это всего-навсего период. Плохая – вам придется самостоятельно взять себя в руки, чтобы пройти через него. Чего точно не стоит делать сейчас, это пытаться обходить проблемы. Встретьте все лицом к лицу. Вы все преодолеете, а баланс вернется. Нужно только приложить усилия.

Козерог

Вам нужно научиться лучше расслабляться, отпускать и наслаждаться течением жизни. Попытки все время все контролировать никогда ничем хорошим не заканчиваются – только увеличивают уровень тревоги. Возможно, пора попробовать что-то ровно противоположное тому, что вы обычно делаете. Пусть это кажется безумием, но такой подход должен сработать. Отпустите ситуацию и сосредоточьтесь на том, чтобы получать удовольствие от жизни.

Водолей

Если вы чувствуете, что вам нужно что-то немедленно изменить, скорее всего вы не ошибаетесь. Возможно, пора двигаться дальше и отойти от привычных людей, мест и пространств, чтобы увидеть жизнь такой, какой она есть, а не такой, какой вы ее представляете. Возьмите руль своей лодки и направьте ее в неизведанном направлении. Это принесет уникальный опыт, который обогатит вас лично.

Рыбы

Вам хочется магии в жизни. Получить ее вы можете, просто доверившись Вселенной. Позвольте ей провести вас через время и пространство своим способом – не пытайтесь сильно влиять на события. Обновляйте правила игры по ходу событий и меняйте не реальность, а свое отношение к ней. Ваша жизнь – страна чудес, где все происходит по своей непостижимой логике. Принимайте ее такой, как есть и не сражайтесь с волнами, а седлайте их.

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