Суперлуна перевернет жизнь 4 знаков: гороскоп на 1 августа

Нынешний август начнется с полнолуния, которое называют Осетровым и которая заодно будет еще и суперлунием. Оно состоится в знаке Водолея на фоне ретроградной Венеры.

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Духовное значение этого события – необходимость направить всю имеющуюся любовь и восхищение на свой внутренний мир, свои стремления и желания. Пора признать и оценить те характеристики нашей личности, которые делают нас уникальными, принять свою индивидуальность. Четырем знакам это астрологическое событие принесет больше всего пользы. Узнайте, есть ли ваш знак среди счастливчиков.

Овен

Ваш вес в обществе вырастет в свете полной Луны. Вы привыкли брать на себя инициативу, особенно когда вам приходится выражать непопулярные мнения. В этот раз вам придется взять на себя лидерство в сообществе людей, работающих над общим проектом. Смело делитесь с ними своими мыслями и идеями – вас услышат, а впечатления от ваших слов сохранят надолго.

Также это хорошее время для установления значимых связей с людьми, которые вам небезразличны, будь то друзья, коллеги или потенциальные партнеры. Не бойтесь вступать с ними в дебаты – так вы продемонстрируете харизму и умение мыслить нестандартно. Вы можете положительно влиять на свое сообщество и вдохновлять окружающих своей смелой, страстной энергией.

Близнецы

Это полнолуние подчеркнет ваш новаторский и нетрадиционный подход к мыслям и убеждениям. Откровенно высказывайте то, что вы думаете, особенно когда речь идет о действительно значимых вопросах и проблемах. Позвольте вашим естественным любознательности и общительности выйти на первый план. Это может стать поворотным моментом для вас, особенно когда речь идет об обучении. Новая информация, которую вы узнаете сейчас, может оказаться частью пазла, которая дополнит вашу картину мира и поможет понять вещи на более глубоком уровне. Будьте открыты для новых идей и уникальных точек зрения, это поможет максимально использовать возможности.

Также Осетровая луна вдохновит вас на общение с единомышленниками. Взаимодействие с ними будет для вас максимально полезным и даст вам много новых связей. Если вы смелы и любознательны, вы найдете новые вещи для изучения и полезные знакомства с другими умными людьми.

Лев

Вы сосредоточитесь на своих романтических отношениях в свете полной Луны. В этот особый день вы сделаете паузу и подумаете, как ваши отношения поддерживают вашу потребность в свободе и автономии. Вы ищете партнера, который признает и ценит вашу индивидуальность, а также вашу уникальную сущность. Обращайте внимание на тех, кто не стремится приглушить ваш яркий свет, а действительно видит вас и внимательно слушает, побуждает быть собой и помогает на пути самореализации.

У вас будет возможность переоценить свои отношения и определить, отвечают ли они вашим потребностям и целям. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы откровенно поговорить со своим партнером о том, чего вы оба хотите и чего вы ожидаете друг от друга. Вам очень важна искренность и возможность развиваться и испытывать удовольствие в отношениях. Работайте над углублением связи с существующим партнером или ищите новых знакомств, если вы одиноки – эти усилия будут удачными для вас.

Козерог

Во время этого полнолуния вы сосредоточитесь на своих ресурсах и финансах. Вы склонны управлять деньгами креативно и на продвинутом уровне, даже если в остальных областях жизни предпочитаете более консервативный подход. В этот день проявите себя в полную силу. Мыслите творчески, исследуйте разные способы организации и управления вашими материальными ценностями. Вдохновение может подвигнуть вас на поиск инновационных и творческих решений для оптимизации ресурсов. Изучите все возможности, даже если не планируете решительных шагов. Вы можете увидеть новые сферы для инвестиций или проекты, способные принести дополнительный доход. При необходимости консультируйтесь с экспертами.

Но помните, что вам не нужно полностью переворачивать все с ног на голову за одну ночь. Полнолуние – это время осознания и размышлений, и вы можете составить реалистичный план действий для реализации своих идей в будущем. Оставайтесь прагматическими, активно ищите возможности для самосовершенствования и максимизации своих финансовых ресурсов.

Ранее OBOZREVATEL публиковал лунный гороскоп на начало августа для всех знаков зодиака.

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