Август начнется ярко: лунный гороскоп для всех знаков

Полная Луна в знаке Водолея 1 августа наполнит жизнь некоторых знаков яркими событиями. Ретроградные Меркурий и Уран заставят уделить время своим делам и задуматься о будущем.

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В августе начнется сезон Девы, который испытает на крепость романтические отношения некоторых знаков зодиака. Астрологи составили гороскоп, который поможет справиться с этим.

Овен

Овнам следует ждать приятных перемен в романтических отношениях. Но не забывайте о своих друзьях. Они нуждаются в вашем внимании и поддержке, уделите им больше времени в августе, чтобы укрепить вашу связь. Также избавьтесь от чувства вины и больше отдыхайте.

Телец

Венера – это планета, которая управляет вами, она все еще будет ретроградной в августе, и это наполнит чувствами и страстью ваши отношения. Это удачное время, чтобы решить проблему доверия с партнером. Ретроградные Меркурий и Уран заставят вас выйти из зоны комфорта.

Близнецы

Начните лучше планировать свой день, чтобы избежание истощения. Многие хотят провести время с Близнецами, но, несмотря на вашу склонность к громким вечеринкам, август – это время для отношений. Будьте готовы искренне поговорить с партнером.

Рак

Сейчас у вас происходят изменения в жизни и это может быть стрессом даже для такого сильного знака, как вы. В начале месяца вы почувствуете тревогу и неуверенность, но не волнуйтесь, Новолуние принесет вам хорошие новости относительно вашей карьеры или творческого проекта.

Лев

Благодаря полной Луне первая половина августа усилит страсть в ваших отношениях. Конец лета будет наполнен хорошими новостями, удовольствием, отдыхом и хорошим настроением.

Дева

Ваш сезон начинается в этом месяце. Задача Дев на день рождения – это меньше нервничать. Вы даже можете провести некоторое время в одиночестве и это пойдет вам на пользу. Друзья и близкие поймут ваше состояние и поддержат в любой ситуации.

Весы

Ретроградные Меркурий и Уран напоминают вам не пренебрегать дружбой. Уделите время друзьям и не забывайте о своих отношениях. Сейчас самое время укрепить отношения и откровенно поговорить с партнером. Если вы одиноки, то в августе вас ожидают приключения и приятные сюрпризы.

Скорпион

Люди думают, что со Скорпионами трудно подружиться, вы не разрешаете приближаться к себе и не открываете своих чувств. Но если кому-то удастся это сделать, они поймут, что вы добрые и милые. Сезон Девы придаст вам больше энергии и сил.

Стрелец

Сезон Девы принесет вам продуктивность и новые достижения. Вы любите внимание и звезды подсказывают, что в этом месяце вы добьетесь чего-то, что стоит отпраздновать. Если между вами и другом возникнет разногласия, то отбросьте любую гордость и сделайте первый шаг на встречу.

Козерог

Козероги не боятся обязательств, вы преуспеваете и достигаете целей. Все знают о вашей "дьявольской" стороне, но вы умеете ею управлять. В августе ваши романтические отношения наполнятся гармонией и страстью.

Водолей

В этом месяце побалуйте себя и отдохните. Посвятите время отношениям, но будьте осторожны со словами во время откровенных разговоров с партнером. Ваша планета Уран, в этом месяце ретроградная, это заставит вас переосмыслить свою жизнь.

Рыбы

Ретроградный Меркурий может заставить вас совершить небольшие ошибки, а ретроградный Уран может принести неожиданные изменения в вашу жизнь. Прислушивайтесь к своей интуиции и наслаждайтесь прекрасным месяцем. В ваших отношениях появится страсть и гармония.

Ранее OBOZREVATEL публиковал любовный гороскоп для всех знаков, обещающих бурю эмоций в августе.



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