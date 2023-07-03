Стрельцы встретят любовь, а Львов ждут проблемы в семье: гороскоп на неделю

С 1 июля Марс покидает водный знак Рака и переходит в огненный знак Льва. Вместе с Венерой, эти планеты разожгут страсть, любовь и романтику между парами.

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Для некоторых знаков эта неделя будет наполнена яркими чувствами, для других – создаст проблемы в отношениях. Астрологи составили прогноз, который поможет лучше понять своего партнера и преодолеть проблемы.

Овен

Овны хорошо проведут время со своими любимыми. Отношения будут наполнены страстью и насыщенной сексуальной жизнью. Совместный отпуск еще больше укрепит ваши отношения. Некоторые пары захотят вступить в брак.

Одинокие люди встретят интересных людей, но не будут спешить с отношениями. Вы еще хотите насладиться своим одиночеством.

Телец

Вам необходимо принять своего партнера таким, какой он есть. Если вы хотите, чтобы отношения были гармоничными, то постарайтесь понять любимого человека. Больше общайтесь, и тогда романтика вернется в ваши отношения.

Люди без пары могут чувствовать себя одинокими и испытывать тревогу. Это может подтолкнуть их к восстановлению старых отношений. Делайте это лишь опираясь на чувства, а не из-за страха остаться одиноким. Не торопитесь с решением.

Близнецы

Этот знак будет чувствовать себя растерянным и скучать по прошлому. Если вы хотите сохранить гармонию и мир в отношениях, простите все и забудьте. Идеальных отношений не бывает, начните все с чистого листа. Искренне поговорите о своих чувствах. Также это отличная неделя для предложения или заключения брака.

Одинокие люди тоже будут чувствовать себя растерянными и будут беспокоиться из-за отсутствия пары. Но не спешите принимать важные решения, если вы чувствуете, что это неправильно.

Рак

На этой неделе ваши отношения будут на высоте, а партнер будет благодарен за ваши усилия. Мир и гармония царит между вами и любимым человеком. Однако не забывайте, что усилия требуются от обоих партнеров.

Раки, у которых нет партнеров, встретят интересных людей и их отношения будут стремительно развиваться в позитивном направлении. Но не торопитесь вступать в отношения.

Дева

В ваших отношениях может быть беспокойство и ссоры. Не стоит часто уступать. Установите некоторые правила, чтобы спасти отношения и вернуть гармонию в них.

Одиноким лучше набраться терпения и не спешить с отношениями, ведь в жизни есть более важные вещи, сосредоточьтесь лучше на них.

Весы

Этот знак может столкнуться с ухудшением отношений из-за работы или домашней рутины. Лучше организуйте свое время, чтобы побыть с любимым человеком, он нуждается в большем внимании сейчас.

Весы без пары чувствуют себя несчастливыми. Вы не находите времени для новых знакомств. Разберитесь со своими делами, а затем погрузитесь в общение с новыми людьми.

Скорпион

Ваш партнер ценит вас, а вы должны уделять ему достаточно внимания и любви. Это удачное время для укрепления ваших отношений и предложений руки и сердца.

Одинокие люди встретят кого-нибудь интересного и, возможно, влюбятся с первого взгляда. Но не стоит торопить события, наслаждайтесь романтическими отношениями.

Стрелец

Ваши отношения безопасны и стабильны. Это хорошее время для укрепления отношений, если планируете пополнение в семье, это удачный период.

Стрельцы без пары найдут свою половинку, но убедитесь, точно ли партнер подходит вам и отвечает всем требованиям.

Козерог

Будьте более открытыми и откровенными в своих отношениях. Не закрывайтесь в себе. Искреннее общение вернет гармонию и мир в отношения. Уважайте интересы и желания друг друга.

Одиноким представителям этого знака не стоит пытаться кого-то искать. Это не самое лучшее время для начала отношений. Лучше уделите внимание себе.

Водолей

Эта неделя принесет вам потрясение в отношениях. Проанализируйте ваши отношения и устраните все факторы, которые их разрушают. Будьте открыты к переменам, решайте проблемы мирным путем и не оглядывайтесь на прошлое.

Одиноким людям лучше не спешить вступать в новые отношения, поскольку эхо прошлого все еще мешает вам двигаться вперед. Разберитесь в своих чувствах и откройтесь новым людям.

Рыбы

Не используйте резкие слова в общении с партнером, избегайте ссор. Отдохните друг от друга и развлекитесь с друзьями или семьей. Старайтесь не зацикливаться только на отрицательных чертах своего партнера, ищите положительные стороны.

На этой неделе одинокие представители этого знака будут чувствовать себя растерянными. Наслаждайтесь своим статусом и отправляйтесь в путешествие с друзьями или семьей, это поможет вам забыть о проблемах.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп на июль, где рассказывал, каким знакам этот месяц принесет деньги и любовь.



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