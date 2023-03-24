Старания окупятся: кому повезет в апреле 2023 года. Гороскоп

Второй месяц весны принесет рассудительность, приземленность и мудрость. 6 апреля будет полная Луна в Весах, поэтому напряжение повысится и придется приложить усилия, чтобы восстановить внутреннюю гармонию.

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По словам астрологов, апрель начнется с перехода Меркурия в знак Тельца. Этот период будет поощрять упорный труд, который вскоре принесет результаты. Следует более тщательно обдумывать важные решения и всегда иметь запасной план.

Овен

Апрель научит Овнов прислушиваться к мыслям и потребностям ближних и идти на компромисс. Некоторые вещи не следует принимать на личный счет. Звезды советуют сохранять мир и покой, не провоцируя конфликты. Не отвлекайтесь на мелочи, желая добиться амбициозных целей. Продолжайте работать над собой, развивать внутреннюю силу и двигаться к своей мечте.

Телец

Тельцам звезды советуют стать командными игроками и научиться работать во взаимодействии с другими. Возможно, вы столкнетесь с трудностями, но преодолеете их, если будете сохранять спокойствие. Вам не нужно контролировать любую ситуацию. Звезды рекомендуют переосмыслить свои ценности. Со сменой ваших интересов будет меняться и ваш путь в жизни.

Близнецы

Не отказывайтесь от своих планов и целей, даже если кажется, что их невозможно достичь. Решительность и настойчивость скоро дадут результаты. Ваши желания исполнятся. Выделите немного времени, чтобы отдохнуть и восстановить энергию.

Рак

Ракам звезды советуют не учитывать слухи и домыслы – лучше полагаться на факты. Научитесь слушать себя, а не слепо верить тому, что говорят другие. Ретроградный Меркурий 21 апреля заставит вас просмотреть аспекты карьеры и дружбы. Упорный труд начнет медленно давать результаты – вам могут предложить продвижение по службе.

Лев

Апрель будет очень удачным месяцем, если вы выделите достаточно времени для общения. Встречи, знакомства и переговоры будут успешными и повлияют на вашу дальнейшую жизнь. Напряжение может возрасти во время солнечного затмения 20 апреля. Будьте посредником, а не становитесь на чью-либо сторону во время горячих разговоров. Звезды рекомендуют использовать мудрость и логику, чтобы пролить свет на правду.

Дева

Будьте открытыми и искренними, делитесь знаниями и опытом с окружающими. И не стесняйтесь спрашивать, чего не знаете – это принесет успех на работе. Вы любите всех поучать, но иногда полезно побыть учеником.

Весы

Вам следует позаботиться о ваших личных границах. Некоторые люди не проявляют к вам уважения. Следует высказать свои пожелания и беспокойство. Ожидайте участия во вдохновляющих беседах, которые будут влиять на вашу систему ценностей и убеждений. Вы создадите глубокую интеллектуальную связь на основе вашей философии и мировоззрения.

Скорпион

На работе возможны тревоги и невзгоды. Ради своего психического здоровья избегайте драм и не разрешайте своим коллегам раздражать вас. На первое место выйдут проблемы личного характера. Звезды советуют больше времени проводить с семьей или запланировать романтическое свидание с партнером. Одинокие Скорпионы могут встретить кого-то особенного.

Стрелец

Вы задумаетесь, принесли ли ваши усилия на работе достаточные результаты. Снова расставьте приоритеты в карьере, чтобы ваше время и энергия были потрачены с пользой. Апрель обещает новые знакомства, романтические свидания и флирт.

Козерог

Сказав что-то резкое в горячке, можно нанести непоправимый вред вашей репутации, так что думайте дважды, прежде чем дать волю импульсивным словам. Вы будете испытывать удовольствие от жизни. Попытайтесь уделить время для себя – запишитесь в спортзал, чаще гуляйте на свежем воздухе или найдите интересное хобби.

Водолей

Работайте над расширением карьерных перспектив и избегайте споров. Апрель будет связан с вашими потребностями и интересами. Новый проект принесет успех, вдохновение и прибыль.

Рыбы

Вы будете преуспевать, когда у вас будет простор для творчества и спонтанности. Однако учтите, что ретроградный Меркурий 21 апреля может вызвать разочарование, если возникнут непонятные ошибки и задержки. Не будьте слишком строги к себе. В этом месяце вы увидите положительное влияние предыдущих изменений, внесенных в распорядок дня.

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