Коридор затемнений – явление, которому уделяется внимание не только в астрологии, но и в астрономии и астрометрии. Начинается он с солнечного затмения, а завершается лунным. При этом важны три точки на звездной карте.

Первая – это солнечное затмение. При солнечном затмении Солнце, Луна и Земля находятся на одной линии – Луна закрывает Землю от Солнца. Солнце больше Луны в 400 раз, но Луна ближе к Земле в 400 раз, поэтому луна может полностью "закрыть Солнце". Последнее кольцевое солнечное затмение было 14 октября.

Вторая точка – это лунное затмение. При нем все три небесных тела вновь выстроятся в линию, но теперь Земля закрывает Луну от Солнца. При солнечном затемнении Луна находится между Солнцем и Землей, а при лунном Луна попадает в тень Земли. Ближайшее лунное затмение состоится 28 октября.

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Третья важная точка – это точка равновесия между солнечным и лунным затмением. В октябре 2023 года она приходится на субботу, 21 октября.

Как вливает срединная точка между затмениями на события? Она реализует все наставления и пожелания, которые были высказаны вслух.

Приведу пример. Один учитель был недоволен учениками и сказал, что они плохо усваивают материал. А другой учитель в соседней аудитории сказал, что у него очень способные ученики. Если это было в день срединной точки между затмениями, то слова учителей становятся реальностью: один класс будет постоянно испытывать проблемы с усвоением материала, другой будет хорошо усваивать материал.

Поэтому в день срединной точки между затмениями рекомендуют произносить только желаемые, положительные для себя и других людей пожелания. Которые срединная точка поможет воплотить.

Если мы составим звездную карту срединной точки между затмениями на 21 октября 2023, то увидим интересные вещи. Созвездие Плеяды (Семь Сестер) имеет пять важных аспектов с небесными телами и узлами звездной карты. Что означает благоприятный период для изучения и применения тайных знаний.

Соединение Асцендента с серединой знака Стрелец должно вызвать дополнительный прогресс в науке, новые открытия и способы их практического применения. Соединение Плеяд с Юпитером должно положить конец хаосу в политической сфере, должны стать понятными процессы преодоления кризисов.

А еще линии аспектов звездной карты образуют фигуру "космический парус". Это означает, что любые молитвы, таинства и медитации, создающие духовную защиту для людей, которые будут проводиться 21 октября 2023 года, будут очень эффективны.