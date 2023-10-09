14 октября произойдет последнее в 2023 году солнечное затмение. Пик затмения ожидается в 20:41 по киевскому времени. Его нельзя будет наблюдать в Украине, ведь пик будет визуально наблюдаться над Колумбией и странами Мезоамерики. Впрочем, астрологи полагают, что это хороший знак.

Считается, что малейшая разрушительная сила затемнения именно там, где это затемнение не наблюдается. Поэтому влияние затемнения на те страны, где его не видно, наименьшее. Также считается, что защиту от разрушительных влияний затемнения оказывают облака, потолки зданий и земля, если человек находится в пещере.

Следовательно, разрушительное влияние солнечного затмения 14 октября 2023 на Украину будет минимальным, поэтому затмение не будет иметь крайне негативных последствий. Кроме того, аспекты между небесными телами в звездной карте затемнения образуют "космический парус". Это означает, что высшие силы будут более активно влиять на защиту людей от опасных ситуаций и любое обращение к ним за защитой должно быть услышано.

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Древние культуры нашей планеты считали, что во время затмения в космосе и на земле могут действовать разрушительные силы. Поэтому в это время люди скрывались в подземных храмах и пещерах и проводили богослужения, чтобы избежать разрушительных сил. Также существовали обряды, которые должны были превратить разрушительные силы затмений в благоприятные.

В звездной карте затемнения 14 октября есть соединение Юпитера с созвездием Семь Сестер (Плеяды). Плеяды считаются мистическим созвездием, которое "подталкивает" людей на изучение тайных знаний. Так что интерес к таким знаниям после затемнения будет расти. Кстати, Плеяды очень хорошо видны на небе весь октябрь.

Асцендент звездной карты затемнения приходится на Акумен. Это звезда большой силы. Она пробуждает в человеке силы – от духовных до физических – и резервы. Что и произойдет. Но Акумен еще и привносит риск применения полученной силы неадекватно. Это влияние Акумена может спровоцировать в мире небольшие локальные конфликты.

Арктур, звезда Велеса, альфа созвездия Волопаса продолжает находиться в соединении с Нисходящим Лунным Узлом – это хороший знак. Велес покровитель материального достатка и возрождения, а восточный лунный узел символизирую дары от предков. Также многие планеты имеют соединение с туманностями, что влияет на людей так, как "постоянное пребывание в иллюзии". Затемнение, к сожалению, может усилить эту "иллюзорность".

Мы уже рассказывали об обряде на солнечное затмение.

За 19 минут до пика затемнения (в 20:22) на стол кладут круглое зеркальце. Оно символизирует Солнце, Луну и Зодиакальный Круг. Также оно "отражает" опасные энергии, которые могут прийти из космоса обратно в небо. Возле зеркала, справа и слева, ставят два стакана с водой. За 19 минут до пика затемнения начинают мысленно "стирать негатив". То есть все болезни, неудачи, препятствия, опасные ситуации "растворяют в пространстве", подобно тому, как сахар растворяется в горячем чае.

В пик затемнения (в 20:41) читают любую молитву или произносят мантру. В течение следующих 19 минут (до 21:00) создается позитив: "здоровье, успех, удача".

После этого выпиваем воду из того стакана, что стоит слева, а затем из того, что стоит справа. Далее стаканы и зеркало моются в воде и возвращаются на свои места. Некоторые особо придирчивые практики еще и практикуют омовение до и после этого обряда.

После затемнения 14 октября мы будем свидетелями еще двух небесных событий: срединная точка между затемнением 21 октября (совпадет с пиком "звездного дождя" – метеорного потока Ориониды). Нас также ожидает лунное затмение 28 октября.