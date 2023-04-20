Солнечное затмение принесло хаос: о чем предупреждают астрологи

На 20 апреля 2023 года приходится солнечное затмение в знак Овна. Оно будет гибридным, то есть частично оно будет выглядеть как полное, а отчасти – как кольцеобразное. Астрологи предупреждают, что явление принесет с собой хаос.

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Специалисты уже составили прогноз на солнечное затмение. И готовы объяснить, как именно оно скажется на всех знаках зодиака.

Что означает солнечное затмение с точки зрения астрологии

Затмение Солнца всегда происходит в период новолуния. Этот момент, с точки зрения астрологии, всегда дает возможность начать с чистого листа. Все, что вы начали в момент рождения ночного светила, на протяжении его 28-дневного цикла постепенно принимает форму. Ко времени, когда наступает полнолуние, должны появиться первые результаты и первые выводы из уроков, которые вы получили на этом пути. А потом начинается процесс замедления и обновления. Лунный цикл астрологи называют наглядным доказательством неустанного развития.

Однако когда происходит затмение, как на этот раз, изменения становятся гораздо более интенсивными, значительными, неожиданными и постоянными. А, напомним, солнечное затмение происходит в момент новолуния, а лунное – вместе с полной луной.

Именно в сезон затемнений следует ожидать самых поразительных перемен и решительных шагов. Поскольку такое явление активирует Северный Узел судьбы и Южный Узел кармы прошлых жизней, оно имеет тенденцию вносить серьезные изменения в путь, на который мы вступаем. Это можно сравнить с моментом, когда Вселенная берет на себя управление вашей жизнью и перенастраивает ваш навигатор, чтобы показать, как долго вы ехали не в ту сторону. И хотя вы можете чувствовать себя очень некомфортно, выбирая этот новый путь, верьте, что вы находитесь именно там, где вы должны быть. И продвигаетесь к тому, что всегда должно было быть вашим.

Что именно принесет солнечное затмение в Овне в апреле 2023 года

Нынешнее явление – не только первое затмение 2023 года, но и первое затмение на оси Овен-Весы. Оно несет трудный старт в будущее, подтолкнув к началу чего-то, что будет формироваться в течение следующих двух лет. Плохая новость в том, что явление происходит в последнем градусе Овна, а следовательно новая эра скорее всего стартует с ошеломляющего удара. Ведь 29 градус связан с хаосом, кульминацией, напором и конечно же, судьбой. Это признак того, что что-то вне вашего контроля, давно вызревающее за пределами вашего поля зрения, вот-вот всплывет на поверхность.

Ось Овен-Весы представляет дихотомию между "я" и "мы". С точки зрения астрологии, Овен – огненный знак, полный радикальных черт, таких как уверенность, эгоизм, настойчивость, желание бороться и добиваться самореализации. Этот знак побуждает стоять за себя и решительно выражать свою правду.

С противоположной стороны оси находятся Весы – воздушный знак, не менее решительно настроенный на гармонию, единство, мир, справедливость и проявления дипломатии. Он призывает отложить в сторону разногласия с другими и найти точки соприкосновения.

Следовательно, нынешнее затмение приведет к тому, что горячая, целеустремленная и импульсивная энергия Овна коснется вашего внутреннего воина и отпустит ваши склонности угождать людям. Некоторые вещи придется сделать самостоятельно, даже если это означает, что это будет вам неприятно и, вероятно, нарушит основы вашего мировосприятия.

Этим затмением управляет Марс, находящийся в Раке – знаке, ориентированном на дом и семью. Это указывает, что нынешние изменения могут затронуть именно домашний быт. Особенно это касается представителей знаков Овна, Рака, Весов и Козерога.

Следующим затмением станет лунное, которое произойдет в Скорпионе 5 мая. Оно завершит цикл, начавшийся в ноябре 2021 года с первого затмения на оси Телец-Скорпион. Вам будет казаться, что все изменения, которые произошли в указанный период, окончательны. Но имейте в виду, что вызванная ретроградным Меркурием неразбериха продлится до 14 мая и она очень усложнит подведение итогов. Дайте себе еще несколько недель, чтобы туман рассеялся, и только тогда выносите какие-то суждения по поводу ситуации.

В любом случае помните, этот коридор затмений не имеет целью уничтожить вас. Он поможет вам пройти именно тот путь, для которого вы были рождены.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, для каких знаков нынешнее затмение станет судьбоносным.

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