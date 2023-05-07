Событий будет много: что ждет все знаки зодиака в мае. Карьерный гороскоп

Май считается мертвым сезоном для бизнеса и карьеры. Но только не в этом году. Звезды обещают очень насыщенный событиями месяц.

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Астрологи просчитали, что ждет все знаки зодиака в ближайшие недели. Узнайте свой прогноз.

Овен

В этом месяце вы, вероятно, будете разрываться между любовью и работой. Постарайтесь избавиться от лишнего, чтобы не мешать своему движению вперед. Вселенная дает вам зеленый свет в зарабатывании денег, только не забывайте подходить к работе творчески. Не бойтесь конкуренции, она пойдет вам только на пользу. Выберите интересный для вас вариант и не стесняйтесь изучать новые вещи, если вам это действительно нужно. Обращайтесь к наставникам и людям с опытом, прежде чем принимать решения. Будьте командным игроком.

Телец

Первая половина месяца, скорее всего, будет весьма насыщена событиями. Вы будете стремительно двигаться к своей цели, только постарайтесь не отвлекаться. Приблизительно в середине мая вам понадобится небольшая передышка – обязательно сделайте перерыв, чтобы не потерять темп к концу мая. Замедление будет стоить вам слишком много, так что не забывайте заботиться о себе и делать паузы. Они помогут вам увидеть оптимальные пути к желаемому.

Близнецы

Если вы чувствуете себя неуверенно в своей карьере или страдаете из-за нехватки финансов, это может быть из-за конфликта, который вы имеете на работе или дома. Между тем, вы испытываете желание исследовать ранее неизведанные для вас территории. Постарайтесь выбирать варианты, в которых вы разбираетесь лучше всего. Вместо того, чтобы сосредоточиться на совершенстве, сконцентрируйтесь на прогрессе, и ваши усилия не будут напрасны. Делайте только одно дело за раз. Убедитесь, что вы твердо стоите на ногах, чтобы покорять новые высоты.

Рак

Вас ждет заряженный месяц. Вы живете своими мечтами, и на вашем пути появляются новые возможности и идеи. Ваш ум сейчас может продуцировать по сто идей в минуту и побуждать действовать прямо сейчас. Это прекрасно, но не забывайте об отдыхе, чтобы не потерять сосредоточенность и не наделать ошибок. Позаботьтесь о своем психическом здоровье, чтобы полностью осознавать все, что вас окружает, особенно собственные намерения. Доверяйте своей интуиции и не втягивайтесь в борьбу за власть – она вас истощит. Вас окружают новые возможности, и вы находитесь в хорошем месте, чтобы выбирать что-нибудь для души.

Лев

В начале месяца вы получите удивительную возможность – предложение о партнерстве или повышении по службе. Соглашайтесь. Однако помните, что ключевой темой этого месяца будет поддержка психического равновесия. Не позволяйте собственному недовольству или чувству скуки влиять на нынешний этап вашей жизни. Черпайте вдохновение и ресурс в личных отношениях и несите его в рабочие будни. Не будьте к себе слишком требовательны, чтобы не выжечь себя изнутри. Будьте собой и следуйте своим мечтам.

Дева

Вы тяжело работали на свой успех и пора пожинать плоды. Вы интуитивно знаете, что нужно сделать, и готовы действовать согласно плану Вселенной. Сохраняйте хладнокровие, ведь вам может выпасть немало испытаний. Это не значит, что Вселенная говорит вам "нет", она проверяет ваши убеждения. Движение к своей подлинной цели предполагает поиск способов проявлять себя каждый раз иначе. Если вы думали о работе в экзотических или творческих профессиях или о том, чтобы начать что-то новое, сейчас самое время стартовать. Ваше видение совершенства принесет вам пользу.

Весы

Вы давно ждали, когда прорастут семена, которые вы с таким трудом сеяли в прошлом. Если вы чувствуете себя в ловушке из-за того, что до сих пор не видите результатов, не отчаивайтесь, а посоветуйтесь с наставниками или единомышленниками. В начале мая вас может беспокоить ощущение упущенной возможности – не волнуйтесь, на самом деле впереди вам открывают большие двери. Выбирайте варианты, которые лучше подходят вашей личности. Это хороший месяц, чтобы вернуться к организации тех аспектов вашей карьеры, которые могут показаться немного лишними – обновите резюме, даже если в этом сейчас нет нужды, приобретите новые навыки, упорядочьте все документы. Сосредоточьтесь на больших целях, чтобы принимать правильные решения в этом месяце, и выбирайте долгосрочное удовольствие от работы, а не временную денежную прибыль.

Скорпион

Вероятно, вы только что порвали с дисфункциональным партнерством или токсичной рабочей средой, и она пытается затащить вас обратно. Не поддавайтесь – это залог вашего дальнейшего успеха. Вместо того, чтобы вспоминать, как ваша трудовая жизнь раньше подавляла вас, посмотрите на новую блестящую перспективу, которая несет эмоциональную, материальную и финансовую безопасность. Это может быть предложение о партнерстве или новой работе. Действуйте так, будто у вас в жизни никогда не было неудач. Вы не начинаете все сначала, вы начинаете с полностью усовершенствованной версии себя и своего набора навыков. Продолжайте учиться на ходу, но не забывайте сначала погрузиться в работу.

Стрелец

Успех сопутствует смелым, и это ваш девиз на этот месяц. Избегайте всего токсичного и двигайтесь к большим целям. Впрочем, если путь кажется слишком длинным, разделите его на маленькие отрезки с понятными вехами. Так вы сможете добиться желаемого даже быстрее. Столкнувшись с выбором, пробуйте меньшие риски, но с новым подходом, прежде чем сделать действительно решительный шаг. Не бойтесь сложных начинаний и разумно подходите к организации своей работы в этих начинаниях. Вы готовились к этому моменту на протяжении всей жизни, поэтому смело трогайтесь вперед и требуйте того, что принадлежит вам.

Козерог

Помните, что способность получать результаты своей работы безгранична. В этом месяце ваша интуиция на высоте, а ваши уникальные таланты и навыки позволяют занимать высокую позицию в команде. Поэтому не разменивайтесь по мелочам и играйте по-крупному. Вас могут беспокоить определенные страхи и пугать необходимость выходить из зоны комфорта, но путь, который вы уже наметили себе, все же лучший для вас. Просто отпустите то, что должны отпустить и взлетайте к новым вершинам. В общем, в этом месяце чувствуется, что ваши потенциал и возможности созрели, и вам пора получить заслуженное.

Водолей

Вы достойны всего, чего пожелаете, так что отбросьте все сомнения и просите о повышении или прибавке к зарплате в этом месяце. Вы не должны без необходимости никому ничего доказывать, в том числе себе. Сосредоточьтесь на том, чтобы освободиться от ограничительных убеждений, которые вы сами на себя наложили. Не все, с чем вы столкнетесь в этом месяце, будет предназначено именно вам, поэтому скажите "да" тем партнерствам и проектам, которые кажутся вам идеальными. Помните, сейчас качество важнее количества. К концу этого месяца вы можете увидеть следующее большое дело своей жизни. Начните двигаться к нему, но пока не форсируйте события. Вы не в ловушке. Сосредоточьтесь на эмоциональном удовлетворении и ощущении собственной ценности. Работайте над тем, чтобы увеличить стоимость своих услуг.

Рыбы

Сейчас вы как никогда чувствуете свою силу и ценность. Особенно если посмотрите на себя до и после. Вселенная также готова помочь вам, если вы готовы пойти на определенный контролируемый риск. В этом месяце скажите "нет" тому, чтобы быть мучеником в своей жизни. Прекратите все профессиональные драмы, действуйте честно и требуйте того же от коллег, подчиненных и партнеров. Хотя и не забывайте о такте. Освободите своего внутреннего ребенка, если нуждаетесь в креативных идеях. Этот май станет для вас прорывным месяцем.

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