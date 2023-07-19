Снова появятся бывшие: кого ждут приключения до конца лета. Гороскоп

Вы окончательно решили уйти из травматических отношений, поплакали, пострадали, удалили лишние фото и начали новую счастливую жизнь. И вдруг на горизонте снова появляется бывший. Не слишком приятная новость: для некоторых знаков зодиака астрологи прогнозируют именно такое развитие событий нынешним летом.

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Даже если вы закончили отношения на нейтральной ноте или решили остаться друзьями, контакты с бывшими часто вызывают волнение и эмоциональные качели. Астрологи отмечают, что Овны, Тельцы, Весы и Водолеи, возможно, даже задумаются о воссоединении с бывшими. Придется делать выбор.

Весы

Вы один из тех знаков, которым для полного счастья необходим партнер. Вкладывая в отношения много времени, усилий и надежд, вы очень расстраиваетесь, когда понимаете, что в итоге все ни к чему не привело. Вы очень общительны и коммуникабельны, а одиночество вам не по душе.

Сосредотачиваясь на том, чтобы видеть лучшие стороны в людях, вы часто не замечаете их недостатков. Вы склонны к идеализации. Однако взамен на искренность и преданность вы иногда не получаете ничего, кроме упреков и недоразумений.

Вы хотите, чтобы ваша жизнь была сбалансированной и гармоничной, а расставания очень нарушают равновесие. Обычно вы прилагаете много усилий, чтобы сохранить отношения с партнером. Вы до последнего верите и прощаете.

Так что когда бывший вдруг снова стучится в вашу дверь с букетом роз, или даже без него, вы в большинстве случаев готовы дать ему второй шанс. Обратите внимание на потребности и желания. Возможно, не стоит еще раз входить в одну реку?

Овен

Вы от природы импульсивны, но влюбляетесь не сразу. Долго присматриваясь к потенциальному партнеру, вы издалека оцениваете его преимущества и недостатки. Решившись на отношения, вы полностью в них растворяетесь, иногда даже погружаясь в фантазии.

Вы запланировали счастливое будущее вместе, но что-то пошло наперекосяк. Разлука на первых этапах создает для вас иллюзию, будто жизнь потеряла смысл. Даже если бывший вас очень ранил, этим летом вы будете готовы дать ему второй шанс. Аргументировать это не слишком логичное решение просто: чувства оказались сильнее доводов рассудка. Да и просто вам захочется стабильности: продолжить отношения с предыдущим партнером всегда проще, чем рисковать и искать нового.

Будьте осторожны: есть большая вероятность, что вы посмотрите на ситуацию сквозь розовые очки и с радостью согласитесь на воссоединение.

Водолей

Вы идеалисты и готовы отдавать партнеру все. Когда отношения подходят к концу, вы всячески стараетесь не замечать очевидного. Вы готовы прощать, верить и еще раз прощать. Вложив слишком много сил и времени в отношения, вы не хотите осознать, что чувства могут угасать.

Если ваш бывший свяжется с вами и извинится, вы, вероятно, снова дадите ему еще одну возможность попробовать все сначала. Вы будете уверять себя, что на этот раз приложите все усилия, чтобы не повторить прошлых ошибок. Вы можете застрять в нездоровой модели воссоединения с тем же человеком: расставание и примирение будут происходить по кругу. Это приведет к физическому и эмоциональному истощению.

Телец

Вы очень уязвимы в любви. Когда вы влюбляетесь в кого-то, вы сразу начинаете фантазировать о совместном будущем, сказочной свадьбе, детях, отдыхе на море и счастливой старости.

Вы стремитесь к отношениям, которые будут продолжаться всю жизнь. Расставание часто приводит к депрессии: испытывая разочарование и внутреннюю пустоту, вы теперь трижды подумаете, прежде чем снова кому-то доверять. Поэтому вы готовы простить бывшему партнеру все, если он придет к вам с повиной. Вы быстро прощаете и всегда ищете положительные качества в других людях.

Вы очень сентиментальный человек, и когда дело доходит до любви, готовы буквально на все. У вас есть склонность размышлять об отношениях с чувством меланхолии, вспоминая только приятные моменты. Принимайте решение не только сердцем. Подумайте, готовы ли вы еще раз пережить расставание, если партнер снова вздумает от вас уйти в поисках лучших перспектив.

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