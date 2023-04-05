Сложные задачи или  интересные встречи: гороскоп на 5 апреля для всех знаков зодиака

Тельцам придется решать сложные задачи, они столкнутся с новыми вызовами. Водолеев ждут интересные встречи.

Видео дня

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 5 апреля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Сегодня вы почувствуете на себе повышенную ответственность, ведь вы сейчас отвечаете не только за себя и свою работу, но и за своих близких, подчиненных, любимых, коллег и партнеров. И именно они будут вас делегировать защищать их интересы.

Телец

Вы сознательно сегодня беретесь за сложные задачи и пытаетесь выполнить их в крайне ограниченные сроки для того, чтобы испытать собственные возможности и доказать самим себе, что таки способны на подвиги. Впрочем, не рекомендуется все это демонстрировать руководству.

Близнецы

Интересные бизнес-проекты сегодня постучатся в вашу дверь. Какие-то из них могут быть сугубо теоретическими, но часть способна стать вполне практичными и довольно успешными, если вы заинтересуетесь и вложите свою душу и силы в их реализацию.

Рак

Интуиция вам сегодня будет усиленно подсказывать что и когда делать, а когда бездельничать, с кем встречаться, а кого избегать. Поэтому не пренебрегайте, а внимательно прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, чтобы потом не сожалеть.

Лев

Выступления перед людьми будут особенно успешными, вне зависимости от того, в каком это будет формате и какое количество людей будут вас слушать. И вы сейчас настолько вдохновляюще выступаете, что способны убедить кого угодно в чем угодно.

Дева

Вы подводите итоги своей деятельности за значительный период и пытаетесь понять, насколько были успешны, что вам удалось сделать, а в чем просчитались, какие ошибки совершили. Для лучшего понимания просто будьте честны с самими собой.

Весы

По плану у вас сегодня чрезвычайно напряженный и разнообразный день, ведь нужно и по работе немало успеть, и какие-то значительные закупки сделать, и родным уделить внимание, еще и немало времени отвести на свои увлечения.

Скорпион

Будет возможность испытать ваши идеи на небольшой фокус-группе, то есть собрать и спросить людей по поводу их отношения к вашим проектам. Впрочем, это может превратиться в презентацию, которую достаточно тепло встретят, и вам удастся заинтересовать других вашими предложениями.

Стрелец

День подходит для наведения порядка как на рабочем месте, так и дома, и вообще вокруг себя. Вы начнете заранее готовиться к праздникам и понемногу расчищать пространство, потому что намерения у вас просто грандиозные, а работы – много.

Козерог

Жизненный тонус несколько снижается, возможно, это на вас так погода влияет, завтрашнее полнолуние или давление скачет, но стоит себя максимально поберечь, не делать лишних движений, а в идеале – посоветоваться со специалистами относительно своего состояния.

Водолей

Будет возможность выйти в люди, пообщаться со старыми друзьями, познакомиться с интересными персонажами, показать себя. Причем это может произойти совсем внезапно, когда вас неожиданно пригласят или даже настойчиво вытолкают на светский раут.

Рыбы

Кто-то будет пытаться вас сегодня обмануть или даже обокрасть. Словом, мошенники и разные другие злодеи не спят. Вот и вы не дремайте, и особенно обращайте внимание на то, когда вам предлагают какие-то невероятные условия и заманивают в очень привлекательную мышеловку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости обойдутся им очень дорого.

Кроме того, астрологи подсказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливыми. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.