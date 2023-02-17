Сказочная удача, романтика и большие деньги: для какого знака зодиака 2023 год станет самым счастливым

2023 год станет благополучным для представителей знака Рыбы. Он хорошо начнется и сулит успех на протяжении всех 12 месяцев.

Видео дня

По словам астрологов, год принесет много возможностей для заключения выгодных деловых сделок. Удастся все и в сфере карьеры.

В любовном плане перспективы несколько туманны, ведь могут возникать мелкие ссоры. Однако все усилия по сохранению хорошей атмосферы в отношениях и в семье будут вознаграждены в разы больше. Поэтому Рыбам стоит проявить терпение в амурных делах.

2023 год станет прекрасной возможностью для самоанализа и стратегического планирования будущего на основе того, как вы представляете свою идеальную жизнь. В этом году вероятно разрешение споров об имуществе или активах с помощью адвоката и юридической консультации. Делайте все возможное, чтобы проводить время с надежными друзьями и любимыми. Студенты-Рыбы могут рассчитывать на удачу на экзаменах.

Для важного проекта, на который вы копили годами, потребуется крупная сумма денег. Некоторые люди в вашей жизни, вероятно, научат вас важности сбережений и инвестиций.

Считайте, что это ваш сигнал к тому, чтобы, наконец, изменить профессию на ту, о которой вы думали. Вы не должны сомневаться ни в каких важных карьерных решениях, которые примете в 2023 году. Год идеально подходит для завершения учебы, сдачи экзаменов или приобретения нового навыка. Первая половина года — это время, когда у Рыб, ищущих работу, больше всего шансов быть принятыми на работу.

Мало что подорвет здоровье Рыб, и если вы привыкли доверять своей интуиции, этот год не принесет новых проблем со здоровьем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2023 году китайский гороскоп предвещает счастье и успех трем знакам. В то же время два знака "окажутся за бортом".

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.