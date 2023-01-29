Будет везти трем знакам, а два окажутся 'за бортом': новый китайский гороскоп на 2023 год

Год Кролика уже вступил в свои права – мир встретил его 22 января. В целом астрологи прогнозируют, что он должен быть легче предыдущего года Тигра и принести удачу всем знакам китайского зодиака. Однако три будут особыми любимцами судьбы – это Бык, Тигр и Змея. В то время как Петухам и Обезьянам будет не так легко.

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Астрологи рассказали, в каких именно сферах ждать успеха счастливчикам. И как уберечь себя от неудач тем, к кому судьба менее благосклонна.

Бык

Судьба подарит вам множество карьерных возможностей – хватайтесь за них, не раздумывая. Также уделяйте внимание любимым людям – год будет успешным для укрепления отношений и углубления связей. Однако будьте внимательны к своему здоровью в этом году и не игнорируйте тревожные сигналы.

Тигр

Чем больше вы научились на своих бывших неудачах, тем масштабнее будет ваш успех в этом году. Тигры с богатым опытом будут уверенно обходить ловушки судьбы и выходить победителями из всех ситуаций. Также можно рассчитывать на укрепление своего финансового благополучия.

Змея

На работе для вас откроются две прекрасные перспективы – продвижение по службе и рост дохода. В любовном плане год будет неоднозначным. Одиноким представителям знака представится немало шансов на судьбоносную встречу, но как они ими воспользуются – зависит от них самих. Тем, кто уже в отношениях, астрологи советуют не пренебрегать даже мелкими спорами с партнером и решать их совместно – тогда ваш союз только окрепнет.

Что делать Петухам и Обезьянам?

Символом удачи для вас в этом году станет дерево кумквата. В идеале украсьте свой дом живым растением. Если же вы не любите ухаживать за вазонами, сойдет искусственный вариант или даже картинка, изображающая дерево со спелыми плодами.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как сделать год Кролика успешным.

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