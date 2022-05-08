Шесть знаков зодиака ждут неприятности 9 мая: они заставят их плакать

9 мая 2022 года окажется эмоционально трудным днем для шести уроженцев зодиакального круга – их буквально захлестнут неприятности. Все дела будут идти не так, как нужно, из-за чего некоторые будут плакать.

По словам астрологов, плохое время лучше всего просто переждать, ведь все еще наладится. Поддержки стоит искать у близких.

Овен

Уроженцы знака потеряют душевное равновесие из-за суеты, которая будет сопровождать их весь день. Одно неверно сказанное слово может стать причиной больших неприятностей. Овнам грозят конфликты и скандалы, которые заметно испортят настроение. Им нужно проявить сдержанность.

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Телец

Тельцам предстоит пережить опасный день – беды их ждут в рабочих вопросах, однако и в семье будет не все гладко. Они могут разочароваться в своей второй половинке, что станет причиной мыслей о разрыве отношений. Тельцы вдруг поймут, что в их жизни что-то пошло не так, а мечтам так и не суждено сбыться.

Дева

Уроженцам этого знака нельзя 9 мая заводить новые знакомства или заключать сделки. Если они решат рискнуть, могут стать жертвами обмана, о чем потом будут долго жалеть. Одна ошибка в этот день может ознаменовать собой целую череду неприятностей в их жизни.

Стрелец

Стрельцов ждут конфликты со второй половинкой, родственниками и близкими. Они будут чувствовать себя измотанными и могут даже заболеть. Ухудшение состояния здоровья грозит большими проблемами в будущем. Стрельцам лучше беречь себя и избегать негативных мыслей, чтобы не впасть в депрессию.

Козерог

Козероги будут чувствовать себя уставшими, и не случайно – они много работали в последнее время, перегрузки будут иметь последствия. Уроженцы знака могут в полной мере почувствовать проблемы со здоровьем. Кроме того, им грозят конфликты с близкими, что заставит их плакать, и риск попадания в ДТП или ЧП.

Водолей

Уроженцы знака могут впасть в депрессию и разочароваться во всем – они столкнутся с непредвиденными обстоятельствами, на которые повлиять никак не смогут. Дела будут идти плохо, неприятности затронут как финансы, так и отношения в семья. Им грозят конфликты, которые будут иметь последствия в будущем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости будут им очень дорого стоить.

Кроме того, астрологи рассказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

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