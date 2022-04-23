Шесть знаков зодиака скоро разбогатеют, их ждет сказочная удача: пришло время осуществлять мечты

Вторая половины весны будет очень благоприятной для шести знаков зодиака – благодаря сказочной удаче они смогут разбогатеть. Их ждет большое везение во всех делах и полная гармония в семейной жизни.

Об этом заявили астрологи издания Santeplusmag. По их словам, Венера входит в Рыбы, что способствует пробуждению интуиции, конец апреля и май – отличное время для новых начинаний.

Овен

Усилия Овнов на работе будут достойно вознаграждены, их ждет карьерный рост и увеличения зарплаты. Но и трудиться придется много – они получат предложение возглавить отдел или заняться новым проектом, и им стоит рискнуть. Удача будет на стороне уроженцев знака весь этот период – дела будут идти отлично.

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Телец

Уроженцам этого знака улыбнется удача – звезды сулят им богатство и успех во всех сферах. Тельцы задумаются о том, чего хотят достичь в ближайшей перспективе, и с энтузиазмом возьмутся за дело. Также они могут рассчитывать на получение крупной суммы денег – это может быть премия или подарок.

Весы

Весов ждут хорошие новости на работе – все трудности, с которыми они буквально боролись неделями, останутся позади. В жизни уроженцев данного знака наступает белая полоса: они смогут сделать карьерный рывок. Инвестиции, сделанные ранее, неожиданно принесут большую прибыль.

Рак

Раки смогут подняться по карьерной лестнице, что повлечет за собой увеличение доходов. Звезды сулят им крупную прибыль, возможно, уроженцы знака заключат выгодный контракт. Они будут пользоваться авторитетом в своем окружении и смогут достичь всех поставленных целей. После напряженного труда они наконец отправятся в отпуск.

Лев

Представители этого огненного знака смогут пожинать плоды своего труда – их ждет большая финансовая удача. Львы получат большую сумму денег, но средства важно правильно инвестировать, чтобы обеспечить себе безбедное будущее.

Рыбы

Рыб ждет очень успешный период в их жизни – уроженцы знака получат предложение, которое позволит им не только занять руководящую должность, но и обеспечить себе большой заработок. Им будет сопутствовать удача во всех делах, но нужно чаще прислушаться к интуиции – в этот период она точно не подведет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливым временем. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.