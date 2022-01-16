Шесть знаков зодиака - настоящие везунчики: у них больше всего шансов выиграть в лотерею
Каждому из нас хочется иметь все и сразу, без каких-либо трудностей и препятствий. Часто удача и везение могут помочь в достижении желаемого.
Согласно исследованию, проведенному The Lott в Австралии, есть шесть настоящих везунчиков по знаку зодиака, пишет Рublic. Узнайте, у кого больше всего шансов выиграть в лотерею.
На первом месте любимчиков удачи - Рыбы.
На втором - Близнецы.
На третьей позиции везунчиков разместились Девы.
Сразу за Девами следуют Водолеи, Тельцы и Скорпионы.Какой знак зодиака самый двуличный
В то же время астрологи издания femina назвали астрологический знак, который является самым двуличным из зодиака. По их словам, это представители знака Близнецов.
Этот астрологический знак, известный своей разносторонностью, является настоящим хамелеоном. И не зря многие считают, что подобное поведение свидетельствует об определенном лицемерии. Хотя на самом деле этот очень сложный астрологический знак просто имеет несколько граней.
Он предпочитает говорить ложь, которая доставляет удовольствие, а не правду, которая причиняет боль. Все из-за того, что Близнецы —-очень чуткие и больше всего боятся причинить людям боль.
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