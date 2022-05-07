Шесть вещей могут принести в дом беды и 'оттолкнуть' деньги: запретный список от астрологов

Все вещи, которыми окружают себя люди в повседневной жизни, обладают особой энергетикой. Если одни притягивают удачу, то другие проносят беды и безденежье.

По словам астрологов, если началась "черная полоса", то нужно не только навести порядок в своих мыслях, жизни, но и в окружающем пространстве. Есть шесть вещей, от которых стоит избавиться.

Фигурки птиц

Их лучше убрать из дома, поскольку они "отпугивают" удачу. Крайне нежелательно держать такие сувениры в комнате, где проводите много времени. Если не хотите расставаться с фигуркой – ей можно найти место на улице. Единственное исключение – феникс, эта птица является сильным талисманом, который привлекает деньги.

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Антиквариат

Старинные вещи имеют свою историю и, как правило, тяжелую энергетику. Их нельзя держать в жилом пространстве, поскольку они могут принести беды и проблемы со здоровьем. Считается, что антиквариат может притягивать в дом бедность и провоцировать ссоры.

Искусственные цветы

Искусственные цветы притягивают финансовые неудачи – их владельцы часто сталкиваются с безденежьем и влезают в долги. Лучше заменить их настоящими цветами, но и с ними нужно быть осторожными. Например, фиалка – крайне нежелательное растение в доме, которое сулит проблемы с доходом.

Безделушки, купленные спонтанно

Вещи, которые были приобретены по воле случая, но совсем не используются, могут стать причиной негативной энергетики в доме. Они забирают силу своих хозяев и притягивают неприятности. Стоит провести ревизию и избавиться от всего ненужного.

Ношеная одежда

Если вы хотите привлечь в свою жизнь удачу, забудьте о вещах из секонд-хенда – они обладают энергетикой другого человека и могут привлечь в жизнь нового владельца его проблемы. Вещи в буквальном смысле могут принести беду, которой можно было бы избежать.

Подарки врагов

Если человек, который относится к вам негативно, делает подарок – стоит задуматься. Вещь может обладать сильной деструктивной энергетикой и привлекать разные проблемы. То же самое касается покупок – не стоит ничего покупать у людей, с которыми у вас плохие отношения или произошла, пусть даже внезапная, ссора.

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