Сезон затмений принесет драматичные изменения: гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2023

Нынешний октябрь будет страшным не только из-за подготовки к Хеллоуину, который венчает этот месяц. На него также выпадает коридор затемнений. Солнечное состоится 14 числа, а лунное – 28. Первое принесет нам новую важную информацию и побудит высказать все, что мы давно носим в сердце, а второе поможет раз и навсегда отпустить прошлое и принять свои внутренние изменения.

Что это будет означать для каждого знака зодиака в отдельности, рассказали астрологи. Узнайте, что несет октябрьский коридор затемнений именно вам.

Овен

Солнечное затмение 14 октября может придать новый импульс вашим отношениям, заставив вас оставить позади прошлые душевные страдания и предательства. Освободите в своей жизни место для большей гармонии и согласия.

Телец

Октябрь завершится трансформационным лунным затмением в вашем знаке. Это значит, что на пути к нему вы будете добиваться значительного духовного роста и освобождения. Не бойтесь работать над собой – этот труд будет плодотворным.

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Близнецы

Солнечное затмение станет для вас хорошим временем начать исцеляться от неудач и разрушенных планов. Откройте сердце для нового вдохновения. Хорошо поразмышляйте над информацией, которая придет к вам в этот день – извне или изнутри.

Рак

Заниматься личными делами в первой половине месяца полезно, поскольку солнечное затмение в Весах 14 октября может погрузить вас в глубокие переживания. Вы можете начать горевать из-за упущенных возможностей или ощущать страх, что ваши ожидания не оправдаются.

Лев

Начало октября принесет вам немного любовной магии. Вы сможете начать новые хорошие отношения или укрепить имеющиеся. Также для вас это будет месяц личностного роста. Не тратьте его зря – общайтесь и работайте над собой.

Дева

Зарядите свою социальную батарейку, ведь последняя треть октября у вас будет очень активной. Вы будете иметь большой успех в личных и социальных отношениях. Поэтому не прячьтесь от мира, старайтесь быть на виду.

Весы

Лунное затмение побуждает вас отвергнуть подсознательные страхи, избавиться от энергетического бремени и посмотреть в глаза своей правде. Да, ваши внутренние монстры могут показать свое лицо все сразу, но вы сможете прогнать их.

Скорпион

Постарайтесь сохранить как можно больше энергии на грядущий сезон затмений. Ведь с входом в этот коридор вы глубоко погрузитесь внутрь себя и начнете серьезную внутреннюю трансформацию. Ваша интуиция будет на очень высоком уровне, прислушивайтесь к ней.

Стрелец

Весь октябрь вы будете очень активны социально. Но когда 23 октября начнется сезон Скорпиона, постарайтесь сделать паузу, чтобы отдохнуть. Между затмениями уровень вашей энергии снизится.

Козерог

Чем ближе будет октябрь к концу, тем приятнее будет атмосфера вокруг вас. Лунное затмение 28 октября подтолкнет вас к активному самовыражению. Не скрывайте свою креативность от мира. Пора проявить себя.

Водолей

Вы, наконец, сможете избавиться от устаревших убеждений, которые больше не приносят вам пользы. Вы склонны застревать в рутине и это будет нечастый случай вырваться из нее и внести улучшения в свою жизнь. Вы открываете для себя вещи с новой стороны, и это обещает хорошие перспективы для вашей карьеры.

Рыбы

Солнечное затмение в Весах 14 октября станет для вас глубоким и душевным опытом. Подсознательные страхи, желания или энергетические трудности могут попасть в поле зрения вашего сознания. Вам нужно будет посмотреть им в глаза и раз и навсегда научиться с ними жить.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака.

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