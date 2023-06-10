Сезон перемен и достатка: кому больше всего повезет в июне
Июнь – сезон перехода Солнца из коммуникабельных Близнецов в чувствительного Рака. Именно поэтому в начале лета мы все всегда чувствуем себя так легко и непринужденно, стремимся к впечатлениям и расширению личных горизонтов. В этом году месяц также отметится Юпитером в Тельце, который принесет сосредоточенность на связи между умом и телом, повышении самооценки, усилении интуиции. А еще Марс во Льве придаст всем веру в свои силы. Тем временем ретроградный Плутон готовит неожиданные перемены, а Сатурн, тоже входящий в ретроград – поощряет отступить от правил.
Астрологи проанализировали, что такая небесная обстановка принесет каждому из знаков зодиака. Узнайте свой прогноз из гороскопа на июнь.
Овен
Вы чувствуете себя как настоящая рок-звезда. Звезды предлагают вам расслабиться, играть, творить и влюбляться. Июнь обещает быть насыщенным событиями и весельем. Юпитер открывает вам дверь к финансовому достатку через усиление ваших многочисленных талантов. Используйте этот месяц, чтобы преодолеть неуверенность в себе и взять течение жизни в свои руки.
Телец
В скором времени вас ждет большое вознаграждение за усердный труд, ведь в ваш знак входит планета удачи и изобилия Юпитер. Все, что вы заслужили, вы получите с лихвой. Чтобы удержать этот успех, откажитесь от шаблонного мышления и дайте волю своему воображению. Облака на вашем небосклоне расступаются, Вселенная на вашей стороне.
Близнецы
Оставайтесь собой – необходимые изменения все равно найдут вас. Но постарайтесь в личном общении проявлять себя с лучшей стороны. Не вступайте в споры с близкими – это может привести к настоящему скандалу. Лучше искренне интересуйтесь их делами. Любопытство вообще должно быть вашим компасом в этом месяце. Также проявляйте любовь к себе и наслаждайтесь этим.
Рак
Позвольте себе не напрягаться – отдыхайте достаточно, силы вам еще точно понадобятся. Вскоре ваш день рождения и, размышляя о следующем годе своей жизни, полагайтесь на интуицию – она подскажет, на что делать ставку. Все, на чем вы сосредоточитесь, придет к вам. Поэтому выбирайте с умом.
Лев
Ваша жизнь сейчас похожа на видеоигру, где вы – главный персонаж. Но взвешенно подходите к сражениям, в которые вступаете. Выбирайте те, что вам под силу, или не вступайте в поединок вообще. Вы сейчас можете быть слишком чувствительны и реагировать на все очень остро. Всегда берите паузу перед тем, как что-нибудь сделать. Держать эмоции под контролем вам поможет красота природы – гуляйте больше, наслаждайтесь летом.
Дева
Сосредоточьтесь на рабочих делах, например, выберите новое направление в карьере. Экспериментируйте со способами заработка – ищите новые источники дохода. Рискуйте, удача любит смелых. Но не забывайте и расслабляться. Но выбирайте только те способы отдыха, которые по душе именно вам. Ближе к концу месяца у вас может случиться романтическое приключение, которое очень улучшит настроение.
Весы
Ваш июнь должен быть посвящен очищению вашего разума и отточиванию любви к себе. То, как вы относитесь к своему телу, определяет вашу удачу. Чем внимательнее вы будете к своему здоровью, тем выше будет ваш достаток. В социальной сфере до начала сезона Рака вас ждет бешеный темп и масса событий, затем все замедлится и вы получите больше времени на себя.
Скорпион
Новые партнерства, случайные встречи и судьбоносные отношения ожидаются у вас в июне. Подходите ко всем личным контактам со всей креативностью, на которую вы способны. Будьте честны в общении и вы будете приятно удивлены тем, какой привлекательной может быть ваша уязвимость. Одинокие Скорпионы могут с головой погрузиться в новый роман. Старые отношения тоже могут получить новое дыхание. В сфере любви идите ва-банк.
Стрелец
Сейчас вы на прямой связи со своим внутренним миром – вы знаете, чего хотите, и как этого добиться. Устраняйте ограничения и отвлекающие факторы, фокусируясь на перспективе. В частности, это касается личной жизни. Четко представьте, какого человека вы хотите иметь рядом с собой. И каких отношений с ним желаете. Звезды рекомендуют партнерство равных личностей.
Козерог
Вы чувствуете свое тело хорошо, как никогда. Воспользуйтесь этим, чтобы понять, чего именно ему не хватает для хорошего самочувствия и что нужно изменить, чтобы добавить это в свою рутину. Все изменения, которые придут в вашу жизнь в июне, принимайте спокойно. Борьба с ними только истощит вас, а практика благодарности за каждый день может обернуться настоящими чудесами.
Водолей
Ваша креативность на подъеме, так что экспериментируйте с новыми средствами искусства, вносите в свою жизнь элемент игры. Помните, что ваш внутренний ребенок – настоящий гений, он знает, какие виды творчества вам сейчас нужны. Позвольте себе повеселиться и наслаждайтесь собой – это хороший месяц, так что не теряйте ни дня.
Рыбы
Находящийся в вашем знаке Сатурн побуждает вас устанавливать границы и перестать тратить ресурс на людей, которые этого не ценят. Проверьте себя таким образом на взрослость. Избавьтесь от пиявок, которые высасывают из вас энергию и почувствуйте дыхание свободы. Говорите о своих потребностях вслух и вы получите желаемое.
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