Достаток будет безграничным: кому повезет в работе до конца июня

Работа – это не только то, что дает нам ресурсы к существованию. В идеале работа должна доставлять также удовольствие от самореализации и карьерных успехов. И спланировать правильно свои шаги, чтобы добиться таких успехов поможет гороскоп.

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Астрологи составили прогноз по карьере на июнь для всех знаков зодиака. Что ждет именно вас, читайте в материале.

Овен

Вас ждут значительные изменения к лучшему. Вы имеете свободу выбора направления движения, так что доверьтесь интуиции, чтобы проложить оптимальный путь. Особенно если вы задумываетесь о радикальном изменении карьеры. Страх прыгать в неизвестное понятен, и звезды советуют вам сейчас делать маленькие пробные шаги в этом направлении – брать небольшие проекты, работать в команде на вспомогательных ролях. Окончательное решение примете, когда будете уверены в своих силах.

Телец

Все усилия, которые вы вкладывали в последнее время в свой профессионализм, должны окупиться. Вы увидите много возможностей проявить творческий подход и показать начальству и коллегам альтернативные пути развития. Отпустите устаревшие представления и дайте своему разуму сделать остальную работу. Сейчас время для переосмысления старых паттернов. Посвятите месяй не только изменению восприятия, но и смене целей. Переоцените свои навыки, скорее всего вы достойны большего.

Близнецы

Чтобы сделать правильный карьерный выбор, вам нужно будет собрать как можно больше информации. Поэтому не торопитесь и убедитесь, что вы хорошо сосредоточились на процессе обдумывания решения, и вам при этом ничто не мешало. Больше наблюдайте, а не действуйте. В общении с коллегами берите на себя роль миротворца, консультанта, терапевта или даже наставника. Работайте как с отдельными людьми, так и с целыми командами. Ваше влияние будет очень мощным.

Рак

Вы снова очутились на перепутье. Часть вас стремится сосредоточиться на семье, а часть – на любимой работе. Хорошая новость состоит в том, что выбирать вам не нужно, вы успеете все. Плохая – чувство вины, которое вы испытываете из-за такой раздвоенности, может вам навредить в работе. Поэтому избавьтесь от этого чувства. Возьмите на себя роль лидера в собственной жизни и настройте подходящий именно вам баланс. Также присмотритесь к альтернативным карьерным возможностям, которые у вас появляются.

Лев

"Нет" - это не всегда "нет", иногда это может означать: "Просто попробуй что-нибудь другое". Для вас существует большой соблазн покинуть все и начать с начала. Например, из-за детей. Но не торопитесь делать решительные шаги. Вам может помочь смена подхода и новая расстановка приоритетов. Общайтесь с людьми, рассказывайте о своем опыте и оставайтесь открытыми для других. Так вы увидите выход из казалось бы тупика. И не переживайте, что получаться будет не все сразу. Лучше медленные шаги вперед, чем топтанье на месте.

Дева

Прежде чем действовать в этом месяце, всегда делайте паузу. Вы должны убедиться, что вы не принимаете решения бессистемно, что все ваши шаги четко ведут вас к цели. Сейчас для вас очень удачное время, но при этом и существует большой риск, что вы можете собственными действиями разрушить магию Вселенной. Поэтому не торопитесь. И обязательно слушайте интуицию, она подскажет вам, как преодолеть все трудности. Также не забудьте записать свои цели на бумаге – так вас труднее будет сбить с курса.

Весы

Все наладится, только имейте больше доверия – и ко Вселенной, и к себе и своим умениям. Пройдя через бесчисленные страхи, неуверенность, проблемы и, возможно, даже препятствия вы достаточно окрепли, чтобы справиться со всем. Ваши ошибки – это ваши уроки, не забывайте об этом ни на миг. Сейчас они способны принести пользу не только вам, поэтому попробуйте себя в роли наставника. И не забывайте, насколько хорошо вы умеете проявлять творческий подход.

Скорпион

Июнь – месяц возможностей, ресурсов и нетворкинга для вас. Ожидайте, что вы захотите глубже проникнуть в свою сферу деятельности, больше учиться, больше исследовать и расти, чтобы сформировать другую точку зрения или найти творческие решения. Вы уже на верном пути, поэтому максимально используйте это время. Приготовьтесь почувствовать вкус успеха и создать волну с помощью четкого целенаправленного общения.

Стрелец

Пора действовать для достижения ваших целей – впереди только зеленый свет. Максимально используйте это гармоничное время в своей жизни и будьте готовы поделиться тем, что у вас есть. В частности, у вас есть ценная информация, идеи и источники вдохновения, которые могут принести пользу другим людям также. Покажите их коллегам, и это ваше лидерство скоро окупится повышением по работе.

Козерог

Главный принцип этого месяца для вас в работе – это креативность. А что может помочь развить ее лучше, чем расширение набора собственных навыков и инструментов. Вспомните, почему вы выбрали для себя именно эту профессию, почувствуйте вдохновение новичка и вы поймете, чего вам еще не хватает. Не бойтесь просить о помощи и обязательно составьте для себя четкий план действий. Он должен хорошо сработать, как указатель.

Водолей

В последнее время вы так много размышляли, каким должен быть ваш следующий шаг, что, похоже, застряли. Выбраться из тупика вам поможет врожденное умение превращать все в игру. Ваш внутренний ребенок до сих пор стремится к веселью и непринуждённому общению – дайте ему желаемое, и решение придет к вам. В неформальной обстановке кто-то покажет вам вас со стороны и все наконец-то встанет на свои места.

Рыбы

Вам совершенно не о чем беспокоиться. Все идет правильным путем и вы видите ситуацию такой, как она есть. Воспользуйтесь этим видением, чтобы помочь другим – давайте консультации, учите, станьте советником или ментором. Так вы сможете распространить свою магию и помочь успеху многих людей. Если вам предстоит выбор из нескольких вариантов, выбирайте тот, который принесет больше бонусов в долгосрочной перспективе.

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