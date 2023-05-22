Сезон Близнецов принесет драму: что ждет каждый знак зодиака. Гороскоп

На этой неделе завершается сезон приземленного Тельца и начинается период Близнецов. Он должен дать приток стимулирующей, молодой энергии, которую можно использовать с большой пользой. Начало этой недели астрологи рекомендуют потратить на рабочие дела, а ближе к уик-энду посвятить время романтике, дружбе и сексу.

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Специалисты уже составили прогноз на новую неделю. Узнайте, что грядущие дни готовят именно вам.

Овен – ждите чего-то нового

Звезды указывают на возможность расширения вашей семьи. Это может быть известие о свадьбе или рождении ребенка. Даже у дальних родственников, которые захотят поделиться отличными новостями с вами. Радуйтесь – это хорошие вести. Начните неделю с пополнения своих запасов предметов для творчества или рукоделия. Вы можете почувствовать тягу к созданию чего-то нового и прекрасного. Подарите себе музыкальный инструмент или пару обуви для танцев. Не сдерживайте свою креативность.

Телец – рассчитывайте на свежие идеи

На этой неделе вы можете серьезно пересмотреть собственную карьеру. Возможно, вы найдёте новые способы заработка или более интересную работу, которая будет вам максимально по душе. Возможно, вы думаете о серьезной трансформации своей жизни, например о переезде в другую страну. Прямо сейчас эти мысли выходят за пределы фантазий и превращаются в планы. Не пожалейте время этой неделе на встрече с родными – вам должно быть очень весело. К тому же, родственники могут предложить вам нужную поддержку. Эмоциональную или материальную.

Близнецы – слушайте свою интуицию

Начинается ваше время и вы имеете огромный шанс погрузиться во что-то новое, что будет очень стимулирующим для вашего ума. Это может быть хобби, отношения или работа, к которой вы так стремились. Вы полны энергии. И речь идет не только о креативности. Ваше тело тоже стремится к движению. Займитесь спортом, выберитесь на велосипедную прогулку или просто потанцуйте дома вволю. Если вы давно хотели заняться чем-нибудь интересным и даже экзотическим – от игры на гитаре до стрельбы из лука – возьмитесь за это дело. Лучшего времени для этого не найти.

Рак – сделайте паузу и подумайте

Ваша интуиция на подъеме, но взгляд ее устремлен не наружу, а в самую вашу душу. Вы можете узнать себя глубоко, как никогда раньше. Прислушайтесь к этому уникальному голосу в своей голове, который говорит вам то, о чем в любое другое время вы бы даже не задумались. Также вы можете получить на этой неделе неожиданную прибыль. Возможно, это будет сверхурочная или дополнительная работа, возможно – подарок, а может и выгодная продажа вещей, которые давно вас тяготили.

Лев – вы в центре внимания, наслаждайтесь

Кто-то из вашего окружения может познакомить вас со знаменитостью, влиятельным или важным человеком. Будьте открыты и приветливы – это знакомство может принести вам много пользы. Вы также можете ощутить вдохновение, чтобы закончить давно начатый и заброшенный творческий проект. Результаты будут настолько хорошими, что вас могут не просто похвалить, у вас могут появиться поклонники. Это хорошее время для дебюта в новой творческой карьере.

Дева – дайте выход вашей бурной энергии

Если вы давно планировали начать что-нибудь важное, больше не откладывайте. Энергия переполняет вас настолько, что стартовый рывок может ошеломить даже вас. Это могут быть семейные дела, личные планы и даже совершенно новая работа. К тому же, сейчас вы можете ускорить выполнение любой задачи, закрыть проекты и ответить всем, кто ждет от вас ведомостей. Также это хорошее время для любой физической активности.

Весы – будьте социально активны

Сейчас вы можете получить приглашение от кого-то, кто живет очень далеко и кого вы не видели уже давно. А может, вы самостоятельно наконец-то запланируете путешествие своей мечты. Убедитесь, что ваш паспорт готов к выезду, потому что решение, скорее всего, придется принимать спонтанно. В любом случае ждите интересных приглашений. Вечеринки, общественные мероприятия, семейные события – вас ждут буквально повсюду. Постарайтесь успеть как можно больше.

Скорпион – воспользуйтесь своим шансом

Обратите внимание на свою область финансов. Попытка навести порядок в ней может показать вам очень неожиданную возможность для удачного капиталовложения или крупной покупки. Это хорошее время для рассмотрения некоторых новых инвестиций и возможностей для бизнеса. Вам также могут предложить продвижение по службе или новые обязанности с увеличением зарплаты. Не отказывайтесь также от возможности получить новые знания. Даже если они не связаны с тем, чем вы занимаетесь сейчас.

Стрелец – создавайте новые связи

Именно на этой неделе вы можете встретить человека, мыслящего с вами в одном русле. Это может быть партнер как для дружбы, так и для романтики. Поэтому посещайте интересные вам мероприятия – концерты, лекции, выставки и т.д. Вы почувствуете своего человека, как только увидите его в толпе. Также вы можете на этой неделе увлечься изучением чего-то совсем нового. Ваш аппетит к информации будет ненасытным. Выходите за рамки простого серфинга в интернете. Это тоже может подарить вам важные и долговременные отношения.

Козерог – начните новую жизнь

Вы ждали случая начать все сначала? Вот он! Начните рано вставать, если хотели успевать больше до обеда. Запишитесь в спортзал. Возьмитесь, наконец, за свое образование. Полезные привычки не придется закреплять, они войдут в вашу жизнь легко и словно сами по себе. А еще вы можете получить деловое предложение от надежного, но малознакомого человека. Не стесняйтесь проверить ее, прежде чем соглашаться. И не стесняйтесь отказать, если предложение кажется вам сомнительным.

Водолей – соблюдайте ритм

Прислушивайтесь к окружению. Вы можете услышать музыкальное произведение, которое задаст ритм всей вашей неделе. Возможно, вы захотите поделиться им с кем-нибудь важным. Или захотите ощутить сильную связь с исполнителем этого произведения. Во всяком случае, музыка вдохновит ваше сердце. Эта неделя также может принести вам судьбоносную встречу с человеком, который станет вашим близким другом или романтическим партнером. И произойдет это, когда вы будете заниматься любимым делом. Так что любуйтесь архитектурой, рисуйте на свежем воздухе или гуляйте в парке – судьба вас найдет. Новый человек покажет вам ваши любимые вещи с новой перспективы.

Рыбы – берите жизнь в свои руки

Пора взять полный контроль на своей жизнью и избавиться от любого беспорядка. Начните с того, что вынесите из дома весь хлам. Избавьтесь от вещей, которыми не пользуетесь. Ваше жизненное пространство должно быть расчищено сейчас. Вы сейчас производительны, как никогда. Так что возьмитесь за свой список дел. Из него вы тоже сможете вычеркнуть немало. Такая активность может приносить вам чувство усталости, но его трудно будет сравнить с тем удовольствием, которое доставит вам освобождение от лишнего и незавершенного.

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