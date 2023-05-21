Юпитер принесет деньги и славу: подробный гороскоп для всех знаков в год

С 16 мая на небосклоне проходит большой транзит – планета счастья и удачи Юпитер переходит в знак Тельца, где пробудет до 25 мая 2024 года. Астрологи утверждают, что это принесет заметные изменения для всех знаков зодиака.

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Они уже составили прогноз на ближайший год. Всем удастся развить преданность делу, терпение и веру, необходимые для реализации своих мечтаний. Но приземленный Телец придаст им более реалистичные формы. Вот как это отразится на всех знаках зодиака.

Овен

Следующий год принесет огромные возможности для укрепления вашего финансового положения, поэтому не удивляйтесь, если вы получите значительное повышение заработной платы или инвестиции начнут приносить дивиденды. Это сделает вас более щедрым человеком. У вас также будет больше возможностей соединиться со своим физическим телом. Побалуйте себя вкусной едой, приятным спортом или полезными процедурами. Но постарайтесь воздержаться от чрезмерного количества ненужных дорогих покупок.

Телец

Будьте готовы превратить все, к чему вы прикасаетесь, в чистое золото. Юпитер в вашем знаке подарит вам огромный личностный рост, новые возможности и гигантский приток удачи. Вы разовьете очень глубокую веру в себя и свою способность находить магическое в материальном. В целом вы не подвержены риску, но следующий год будет для вас чрезвычайно удачным, так что не бойтесь попробовать что-то неожиданное. Пора прыгнуть в неизвестное и получить заслуженное.

Близнецы

В течение следующего года приготовьтесь к тому, что ваша интуиция станет такой же острой и дальновидной, как и ваш интеллект. Научитесь доверять ей и дать своему внутреннему "я" больше возможностей для самовыражения. Но не забывайте давать себе время для уединения и отдыха. Помните, замедление не является признаком лености, это способ перезарядить свои батареи.

Рак

Вам будет легче, чем когда-либо окружить себя людьми, соответствующими вашим высоким ценностям. Ваша группа друзей расширится, и вам станет легче чувствовать связь с другими людьми. Этот приток социальной энергии наполнит вас дополнительным оптимизмом в достижении своих целей и желаний. Вы начнете доверять Вселенной и Вселенная вознаградит вас за это.

Лев

Приготовьтесь к значительным сдвигам в своей карьере. Вы станете более влиятельным работником и коллеги не смогут не заметить ваши творческие таланты и самоотверженную трудовую этику. Потому не бойтесь быть в центре внимания и греться в лучах заслуженной славы. Это отличное время для смены карьеры, особенно на что-то более прибыльное. Вы будете получать большее удовольствие от работы.

Дева

Приготовьтесь к приключениям, которые изменят вашу жизнь. Путешествие – это фантастический способ изменить свою точку зрения и расширить кругозор. Поэтому следуйте своим желаниям увидеть мир. У вас также будет несколько хороших шансов углубить свое образование. Что бы вы ни делали, сосредоточьтесь также на философском, духовном и интеллектуальном развитии. Вы будете, как губка, готовая впитывать каждую каплю опыта и знаний, которые может предложить жизнь.

Весы

Юпитер в Тельце принесет вам год множество возможностей для более глубокого и интимного изучения ваших отношений. Не бойтесь уязвимости, которую принесет такой поворот, она поможет вам создать крепкие эмоциональные связи с другими людьми, что станет очень полезным опытом. В дополнение к духовному росту это может принести вам улучшение финансового состояния, новую искреннюю любовь и другую пользу.

Скорпион

Если вы ищете любви, Юпитер отзовется на этот призыв. Ищите разнообразные возможности для более тесных связей с потенциальными партнерами и углубления взаимных обязательств с теми, с кем вы уже близки. Будьте щедрыми на любовь, делитесь своим ресурсом и вы получите в десять раз больше. Это также отличное время, чтобы насладиться чувственными удовольствиями с давним партнером. Вы сможете раскрыть новые грани своих отношений.

Стрелец

Ваша энергия будет настолько мощной, что люди будут удивляться, как вы можете столько сделать, имея те же 24 часа в сутках. Ваш новый девиз – работать умнее, а не усерднее. Вы будете получать больше физической энергии, повысите производительность и у вас появится больше возможностей для достижения целей в области здоровья и самосовершенствования. Не забывайте помогать другим и соблюдайте здоровые привычки для себя.

Козерог

Сосредоточьтесь на своих хобби и уделяйте больше времени развлечениям. Вас наполнит чувство вдохновения и стремления к творчеству. Вы сможете завершить проекты своей мечты и наконец-то порадовать своего внутреннего ребенка. Вы должны преуспевать, а не просто выживать. Юпитер также подарит вам новую страсть в отношениях или новую пылкую любовь. Поэтому держите свое сердце открытым.

Водолей

Вы будете стремиться к комфорту, поэтому уделяйте больше времени своему дому. Переезжайте в более просторное жилье, сделайте ремонт или просто добавьте уют в существующий интерьер. Эмоциональный комфорт не менее важен, потому вы можете заметить, как ваша семья становится для вас все более важной. Вам будет легко разрешать старые конфликты и восстанавливать связь с близкими. Поэтому держите свой дом открытым для родственников. Это придаст вам больше веры в себя, чем когда-либо.

Рыбы

Не стесняйтесь публично проявлять себя – это ваш год, чтобы делиться своими идеями и расширять возможности для себя. Вы станете источником вдохновения для других, если вы покажете им себя. Вам будет легко установить значимые связи с другими людьми в повседневной жизни. Будьте особенно внимательны к окружающим, к тому, как они на вас реагируют и как вас слушают. К тому же вам будет чему у них поучиться.

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