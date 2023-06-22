Сердца откроются для любви: гороскоп для всех знаков до конца недели

Эта неделя ознаменовалась новолунием в Близнецах и переходом Солнца в знак Рака. Это значит, что всем нам полезно будет смотреть на жизнь "взглядом новичка" – полагать, что вы ничего не знаете и быть открытыми для изучения всего. Также Сатурн, планета испытаний, проводит свою первую полную неделю ретроградного движения в знаке Рыб. А это побуждает на ближайшие четыре с половиной месяца углубиться в свой внутренний мир.

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Астрологи рассказали, что это будет означать для каждого знака зодиака конкретно. Далее ищите свой прогноз.

Овен

Вы чувствуете себя очень творчески. Ваша миссия сейчас – найти способы сохранять концентрацию и дисциплину во всей деятельности, которая происходит вокруг и внутри вас. Хорошо будет посвятить время своему дому, семье и близким друзьям, особенно если вы в последнее время несколько отдалились.

Телец

Вы можете вдруг понять, как упорядочить свои финансы и доходы на следующие шесть месяцев. Поэтому держите рядом дневник или блокнот, чтобы записывать идеи. Ваш разум сейчас выхватывает озарения буквально из воздуха. Также на весь сезон Рака поставьте в приоритет общение. Уже в ближайшие дни у вас может быть несколько душевных разговоров. Позвольте себе делиться чувствами.

Близнецы

Новолуние в вашем знаке призывает к обновлению любой части вашей жизни или отношений, где вы чувствуете застой. Представьте, что вы встретили джина – какое желание вы загадаете ему первым? Вот это и есть то, на чем вам следует сосредоточиться прямо сейчас. На сезон Рака замедлитесь и войдите в контакт со своими ценностями. В последнее время у вас было много инсайтов – обдумайте их глубже.

Рак

Ваши духовные ценности испытывают переоценку и это может вас смущать. Но в конце концов нынешняя перемена поможет вам углубить ваше любопытство к миру и восхищение им, найти новый смысл жизни. Сейчас вам будет одновременно хотеться побыть в одиночестве и почувствовать восхищение других людей вашей личностью. Чередуйте и балансируйте одно с другим, чтобы не потратить слишком много энергии.

Лев

Вы можете чувствовать себя ностальгически или задумчиво, как никогда, ощущать конфликт между желанием оставаться наедине и общаться с другими. Позвольте себе немного беззастенчивого эгоизма, особенно если он никому не вредит. Помните, что внутренний критик сейчас принесет вам больше вреда, чем пользы. Поэтому больше хвалите себя. Делайте то, что считаете правильным — все остальные приспособятся.

Дева

Ретроградный Сатурн в вашем знаке поможет лучше определить, что вам нужно в отношениях. Обратите внимание на то, о чем общаются самые близкие вам люди. Эти разговоры могут вытолкнуть вас из зоны комфорта, но это именно то, что вам сейчас нужно. Ваши дружеские отношения станут для вас еще более важными в следующие четыре недели, поэтому вкладывайтесь в них всеми ресурсами. Миритесь с теми, с кем повздорили, и становитесь ближе с уже близкими людьми.

Весы

Вас переполняет свежая энергия. Отпразднуйте ее, изменив свой внешний вид. Любым способом. Главное – хорошие эмоции. Сезон Рака посвятите тому, чтобы изучить свой карьерный путь с точки зрения эмпатии и сформировать свои цели не в соответствии с общественными представлениями, а по велению сердца. Доверяйте Вселенной, а не чужим словам, она поведет вас к успеху правильной и кратчайшей тропой.

Скорпион

Откройте свою жизнь для воздушности, для свежего ветра, для всего нового и увлекательного. Максимально освободитесь от того, что вас тяготит. Позвольте себе перерождаться с каждым вдохом. Хорошее занятие на этот период – начать планировать путешествие вашей мечты. И не просто думать о местах, которые вы хотите посетить, а искать возможности попасть туда. Пора увидеть новые миры и расширить свой взгляд на жизнь. Скажите "да" новым начинаниям.

Стрелец

Вы увидите свои отношения в новом свете. Очень важно, чтобы вы оставались открытыми для любых изменений. Особенно к изменениям в общении с родными. Если вы давно мечтали переехать или сделать в своем доме ремонт, сейчас идеальное время заняться этим. Перестаньте гнаться за успехом и начните обустраивать свое гнездышко. В процессе вы сформируете видение того, чего хотите от второй половины года.

Козерог

Не относитесь сейчас к себе и жизни слишком серьезно. Не забивайте свой график задачами. Напротив, максимально разгрузите себя, отменив или перенеся некоторые мероприятия. Отдых сейчас важнее. Из друзей, которые сейчас жаждут вашей компании, выбирайте тех, которых вы хотите видеть больше всего. Вы сейчас можете повысить уровень взаимного доверия, главное делать это с правильными людьми. Считайте это тренировкой умения впускать в свою жизнь любовь.

Водолей

Почувствуйте силу принятия текущего момента без зацикливания на прошлом или будущем. В ближайшие четыре месяца Плутон в Козероге сделает все, чтобы спутать вам карты, а ощущение потока спасет вас от этого стресса. Избавляйтесь от обид за прошлые обманы, прощайте себе ошибки. Да, вы сейчас очень чувствительны, но это делает ваше сердце более открытым и эмпатичным. Личностный рост – это то, в чем вы давно нуждались.

Рыбы

Ваш разум переполнен идеями и прозрениями. Это вдохновляет вас и ваших близких, но может быть весьма утомительно. Ваша миссия сейчас – найти баланс между авантюрностью и внутренним спокойствием. Из обеих сфер можно извлечь нужные вам уроки. Сезон Рака побуждает вас разобраться со своими чувствами. Выпустите своего внутреннего ребенка на свободу и наслаждайтесь вниманием от других.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что принесет сезон Рака всем знакам в ближайшие недели.

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