Сбудутся самые плохие страхи: 27 сентября станет тяжелым днем для трех знаков зодиака

Во время Луны в секстиле Юпитера Лев, Водолей и Рыбы могут застрять в негативных мыслях и смотреть на события только с плохой стороны. Безумные эмоции могут завладеть вами и будет казаться, что все самое страшное произойдет в этот день.

Будьте осторожны, чтобы не поддаться страху и неуверенности. Астрологи составили гороскоп, который поможет во всем разобраться.

Лев

Проблема состоит в том, что вы не можете сдерживать свои самые темные мысли. Вам нравится думать, что вы можете держать все под контролем в своей жизни, но если что-то идет не так, это очень расстраивает вас и плохие мысли сразу лезут в голову.

Львы настраивают себя, что что-то может произойти в этот день. Поскольку вы не знаете, что это может быть, ваш разум начинает думать обо всем, появляется паранойя и вы чувствуете, что самые плохие страхи сбудутся.

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Водолей

У вас всегда есть цель, к которой вы уверенно двигаетесь. Но Водолеи чувствуют себя увереннее, когда скрывают информацию о своих планах и успехе от других. 27 сентября, во время транзита Луны в секстиле Юпитера, вы узнаете, что ваши усилия были не напрасны и работа продвинулась вперед. Но почему-то такая новость может вас напугать.

Водолеи боятся промахнуться и выбрать неправильный путь. Пора действовать, отбросьте все фантазии и переходите к реальным шагам, чтобы не потерять то, чего уже достигли.

Рыбы

Рыбы волнуются из-за того, как к ним относятся самые близкие люди или партнер. Вам интересно, действительно ли вы важны для того, кто занимает одно из первых мест в вашей жизни. В этот день Рыбы будут думать только об этом.

Вы не знаете, что они чувствуют, поэтому делаете поспешные выводы. Не принимайте импульсивные решения, чтобы не испугать своим поведением близких. Вы сами создаете себе проблемы.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп на конец сентября, где рассказывал, как полнолуние в Овне изменит жизнь многих знаков зодиака.

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