Важнейшие транзиты месяца: гороскоп на ключевые даты июля

В июле произойдет много астрологических транзитов, которые повлияют на нашу жизнь. До 22 июля продлится сезон Рака, на смену которому в конце месяца придет очень перспективный сезон Льва.

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Кроме того, свое ретроградное путешествие продолжит Сатурн. Астрологи составили календарь важнейших дат на июль-2023, определив ключевые дни астрологических событий, включая полную и молодую луну, транзиты планет, а также их значение.

1 июля – ретроградный Нептун

Этот транзит закончится 6 декабря. Длительный ретроград будет побуждать к размышлению, трансформации и правде. Пора смотреть на реальность без фильтров и розовых очков. Не стоит принимать желаемое за действительное. Астрологи рекомендуют проявить рациональность в принятии решений.

3 июля – полнолуние в Козероге

Задумайтесь, что для вас значит успех и материальная выгода: безопасность, средства, признание, вознаграждение, похвалу, почтение? Попытайтесь повернуть свой профессиональный путь в правильное направление.

10 июля – Марс в Деве

Этот космический транзит продлится до 27 августа. Амбициозная сила Марса в сочетании с практической энергией Девы – идеальный момент для улучшения карьеры. Сосредоточьтесь на своих целях и предпринимайте важные шаги.

11 июля – Меркурий во Льве

Транзит продлится до 28 июля и принесет большую уверенность, амбиции и желание быть в центре внимания. Лев – знак зодиака, обладающий выраженными лидерскими качествами. Есть высокие шансы получить то, чего вы хотите и заслуживаете. Это отличное время для повышения на работе. Стоит лишь не стесняться и громко озвучивать свои идеи.

17 июля – новолуние в Раке

Уделите время уходу за собой, лечению, профилактическим мерам по здоровью. Чаще бывайте на открытом воздухе. Не забывайте о правильном питании и умеренных физических нагрузках.

22 июля – начало сезона Льва

Лев – знак, связанный с лидерством, продвижением по службе, уверенностью, страстью и заботой. Сосредоточьтесь на своих целях и амбициях и делайте смелые шаги для достижения цели.

23 июля – ретроградная Венера во Льве

Этот транзит продлится до 3 сентября и будет побуждать искать работу, удовлетворяющую не только ваши материальные потребности. Делайте что-нибудь для души. Уделите время творчеству.

28 июля – Меркурий в Деве

Транзит продлится до 4 октября и заставит обратить внимание на мелочи. Будьте осторожны в переговорах и контрактах, дважды проверяйте документ, прежде чем что-либо подписывать.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп на неделю с 26 июня по 2 июля для всех знаков зодиака.

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