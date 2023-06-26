Кардинальные изменения и длительный успех: гороскоп на неделю для всех знаков зодиака

Неделя с 26 июня по 2 июля начнется c вызовов и проблем, но в итоге"буря" пройдет и в начале июля будет возможность насладиться солнечным небом. До 26 июня гордый и воинственный Марс во Льве образовывал точную квадратуру к нестабильному Урану. А уже с понедельника Меркурий войдет знак Рака, открывая дверь для более глубоких связей.

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По словам астрологов, с 28 июня мы будем чувствовать себя гораздо лучше. В эту дату Солнце образует стабилизирующий тригон с Сатурном, создавая возможности перспективных достижений и долгосрочного успеха.

Овен

Вы быстро найдете решение касаемо важного вопроса. Поможет в этом коммуникабельность и умение находить общий язык с людьми. Вероятно, кто-то откроет вам сердце и расскажет тайну. В понедельник, 26 июня, Марс во Льве образует квадрат с Ураном в Тельце. Вы будете готовы нарушить правила ради любви. Астрологи прочат очень неожиданное свидание с давним знакомым: другом, коллегой, шефом или даже бывшим.

Телец

Неделя принесет значительные финансовые поступления. Новые идеи принесут продвижение в карьерной сфере – однако не следует бояться их озвучить. Будут важны переговоры или собеседования. В личной жизни придется принять несколько неожиданное решение.

Близнецы

Вы почувствуете, что наконец-то нашли свой путь в жизни. Ваша энергичность будет действительно безграничной. Вы будете готовы на безумные поступки. Популярность будет быстро расти, поэтому нужно сосредоточиться на общении. Не бойтесь рисковать.

Рак

Вы будете настолько полны сил и энергии, что почувствуете готовность пробежать марафон. Настало ваше звездное время, поэтому не сомневайтесь и действуйте. Подумайте о новых источниках дохода – они могут быть достаточно прибыльными. В конце недели придется сосредоточиться на переговорах.

Лев

Вам захочется сделать что-нибудь для других. Вы можете собраться с друзьями для волонтерской работы или сбора средств на благотворительность. К концу дня вы будете чувствовать себя уставшими, но наполненными. На работе вам, вероятно, будет поручено управлять проектом или командой. Возможность карьерного роста может появиться молниеносно.

Дева

На этой неделе вы будете сиять. Известность может прийти внезапно – обычный пост в соцсетях, вероятно, наберет много лайков и репостов. Не стесняйтесь высказывать свое мнение. Астрологи говорят, что вы можете внезапно ощутить прозрение, которое даст вам другой взгляд на жизнь в целом.

Весы

Неделя пройдет с философскими настроениями и постоянными размышлениями. Вы будете размышлять над тем, как убеждения формируют вашу реальность. Вполне возможно, что кто-то бросит вызов вашим ценностям и будет побуждать вас от них отказаться. Кроме того, стоит проявить гибкость, ведь ваши планы могут неожиданно измениться. Придется отменять важные встречи.

Скорпион

Вам придется искать баланс между работой и личной жизнью. Попытайтесь взять несколько дней отпуска и уехать на отдых. Особенно удачными будут романтические путешествия. В вашей карьере могут произойти внезапные перемены. Может быть, произойдет реорганизация либо кадровые перестановки. Есть высокая вероятность того, что вы получите нового руководителя.

Стрелец

Готовность к переменам может направить вас на верный путь. Возможно, вы готовитесь к предстоящему путешествию. Но многие отвлекающие факторы на работе не дают вам полноценно насладиться процессом. Из-за спешки вы можете не заметить возможности для заработка.

Козерог

Будьте внимательны к деталям. Было бы идеально, если бы на этой неделе вы смогли выделить время для себя. Не игнорируйте проблемы со здоровьем. Вероятно, вы получите внушительный доход, благодаря которому сможете пополнить финансовую подушку.

Водолей

Звезды советуют побаловать себя, своего партнера, детей или семью чем-то действительно веселым и незабываемым. Устройте пикник, поход на аттракционы или маленькое путешествие. Если вы одиноки – чаще бывайте в людных местах, есть высокая вероятность встретить кого-то особенного. Не игнорируйте приглашение на вечеринки.

Рыбы

Попытайтесь собрать семью на общий ужин или пикник. Пригласите родных, которых вы видите нечасто. Атмосфера приятных разговоров, советов и поддержки сейчас вам очень необходима.

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