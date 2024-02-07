Самые большие везунчики недели: 5 знаков Китайского гороскопа, которым будет улыбаться удача

Китайская Книга перемен на этой неделе предсказывает нам переход гексаграммы 22 "Гора над огнем" в гексаграмму 6 "Небеса над водой". Это значит, что удача не может улыбнуться вам, если вы не знаете, чего хотите от жизни. Поэтому сейчас нужно сосредоточиться на своих желаниях и мечтах. Запишите свои мысли, будьте настолько подробны в этих записях, насколько пожелаете. Вселенная увидит эту записку.

Однако особенная удача на этой неделе будет улыбаться пяти восточным знакам зодиака, убеждают астрологи. Родившиеся под покровительством этих животных смогут по-настоящему трансформировать свою жизнь, если четко поставят себе цели.

Бык

На этой неделе вы – любимцы судьбы. Все, что вам нужно для старта, это отправить во Вселенную правильный сигнал. Вы получите неожиданную подсказку или значительную помощь. Будьте за них благодарны. А потом беритесь за работу с вашими врожденными настойчивостью и упорством. Но не требуйте для себя слишком многого, полагайтесь также на собственные силы. Пришедший к вам успех позволит вам с уверенностью выйти из зоны комфорта и исследовать мир вокруг. То же самое касается и личной жизни.

Змея

Чтобы быть успешными на этой неделе, вам нужно сосредоточиться на том, чтобы оставаться собой и полностью выражать себя. Да, некоторые скептики могут этого не оценить. Но не принимайте их мнение во внимание. Проявляйте себя в частности через стиль и внешность. Не смотрите на то, что сейчас популярно. Выбирайте то, что нравится именно вам, и это привлечет к вам внимание нужных людей.

Кролик

Ваш успех на этой неделе связан с интуицией. Так что прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Иногда он может побуждать вас продолжить общение с новым человеком даже если вы интроверт и для вас это не очень комфортно. Но если ваша интуиция говорит вам прервать связь, не игнорируйте этот сигнал. Он оградит вас от неприятностей и плохих переживаний. Ритуал благодарности за это не будет лишним.

Петух

Позвольте вашей творческой стороне управлять вами, добавить яркости в вашу жизнь и украсить ваш и не только мир. От этого зависит ваш успех на этой неделе. Кроме того, это всегда хороший способ порадовать своего внутреннего ребенка. Покажите свою креативную сторону, и это привлечет к вам нужных людей, которые со многим помогут в жизни.

Крыса

Ваше главное правило на этой неделе, это верить. Если вы не будете верить в свою удачу, она вас обойдет. Если вы не верите в себя, у вас мало что получится. Думайте о своих целях, как о цикле положительной обратной связи. Пока вы готовы рисковать и быть фантастическими, Вселенная будет предоставлять вам возможности для риска и проявления. Короче говоря, вам либо повезет, либо вообще ничего не произойдет. Всё зависит от силы вашей веры в себя.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие знаки зодиака будут страдать на этой неделе от неудач.

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